Theo nhiều chuyên gia về in ấn, mực in tái chế hay mực in tương thích thoạt đầu có giá thành thấp nhưng chúng thực tế lại là "con sâu" khổng lồ có thể hạ gục máy in của người dùng bất cứ lúc nào.

Một số nghiên cứu cho thấy, mực tái chế thường xuyên tạo ra những bản in nhợt nhạt về màu sắc, thiếu chi tiết, không đồng nhất về chất lượng và thậm chí bị nhoè do mực in bị rò rỉ cũng như không được sấy khô hiệu quả, đồng thời mang đến rủi ro cao đối với các bộ phận bên trong của máy in. Thậm chí, mực in không chính hãng có khi bị hỏng hay gặp trục trặc ngay khi người dùng vừa mở hộp.

QualityLogic, một công ty kiểm định chất lượng độc lập của Mỹ, đã thí điểm đo kiểm độ tin cậy và phân bố chất lượng trang in của các hộp mực HP LaserJet dùng trên các máy in HP LaserJet 2300 và HP LaserJet 4350, HP 10A (HP Q2610A) và HP 42A (HP Q5942A) và so sánh những hộp mực đó với ba thương hiệu hộp mực tái chế.

Kết quả của nghiên cứu cho thấy rằng các hộp mực HP LaserJet vượt trội so với hộp mực tái chế cả trong phép đo kiểm về độ tin cậy và chất lượng trang in. Về độ tin cậy của hộp mực tái chế, 9,7% bị hỏng ngay khi nhận được hoặc rất nhanh bị hỏng. 15,3% có ít nhất 50% số trang chỉ có thể được sử dụng ở mức độ nhất định hoặc hoàn toàn không sử dụng được.

Về phân bố chất lượng trang in, 25,3% chỉ sử dụng được mở mức độ nhất định, không thể gửi được ra bên ngoài. 3,8% chỉ sử dụng được ở mức độ nhất định, hoàn toàn không thể gửi được ra bên ngoài. Dưới 1% hoàn toàn không thể sử dụng được.

QualityLogic chỉ ra rằng các hộp mực bột màu tái tạo rẻ tiền sẽ tạo nên chi phí in ấn cao hơn 80% so với các hộp mực in màu chính hãng vì các hộp mực tái tạo có độ tin cậy rất thấp, không giữ được bản in lâu, do đó, luôn khiến người sử dụng phải in đi in lại khiến thêm tốn kém về nhân công lao động và chi phí mua giấy và mực.

Hơn nữa, mực in chính hãng đảm bảo mang lại những bản in chất lượng cao, sắc nét và đồng nhất từ bản in đầu tiên cho đến bản in cuối cùng, và đáng chú ý là giúp người dùng tiết kiệm đến 31% chi phí in ấn so với việc sử dụng mực in tái chế hay mực in không rõ nguồn gốc. Với các dòng máy in laser, mực in chính hãng không những giúp tạo ra những bản in có chất lượng "nhà in" với màu sắc sống động, giàu chi tiết mà còn đảm bảo không bị phai màu và giảm độ bóng trong thời gian dài, thậm chí là khả năng chống thấm nước tuyệt đối.

(Nguồn: HP)