Giải pháp điện thoại kinh tế nhất hiện nay là VoIP (Voice Over Internet Protocol - thoại qua giao thức Internet). Cách thức truyền/nhận âm thanh trên Internet cũng tương tự như truyền/nhận thư điện tử. Theo đó, phần mềm VoIP sẽ ghi âm lời thoại, chia thành từng gói nhỏ rồi thông qua Internet chuyển cho máy tính nhận cuộc gọi. Tại máy nhận cuộc gọi, các gói âm thanh sẽ được ráp nối lại đúng theo thứ tự rồi phát ra loa (hay tai nghe). Tuy nhiên, không giống email, do âm thanh cần phát theo chế độ thời gian thực nên đòi hỏi đường truyền phải đạt tốc độ cao và ổn định.



Kiểm tra chất lượng kết nối: Để sử dụng VoIP, bạn phải có đường truyền Internet tốc độ cao. Để kiểm tra tốc độ đường truyền Internet đang sử dụng có thích hợp cho dịch vụ VoIP không, hãy tham khảo công cụ VoIP Speed Test tại địa chỉ http://voipreview.org/voipspeedtester.aspx.



Có đường truyền tốc độ cao vẫn chưa đủ, nhất là đối với mạng nội bộ có nhiều máy tính dùng chung một đường truyền Inertnet. Bạn cần cân nhắc trang bị cho mạng một thiết bị định tuyến băng rộng (router) được tích hợp tính năng đảm bảo chất lượng dịch vụ QoS (Quality of Service). QoS sẽ tự động ưu tiên phục vụ chuyển các gói dữ liệu VoIP nếu cùng lúc có nhiều yêu cầu dịch vụ Internet khác nhau như web và email. Nếu đã có router nhưng không có tính năng QoS thì bạn có thể trang bị thiết bị "tăng tốc" cho dịch vụ VoIP như D-Link D1-102 Internet Broadband VoIP Accelerator (75USD, find.pcworld.com/54648). Ngoài ra, để có thêm thông tin, bạn có thể tham khảo các bài viết hướng dẫn cách chọn mua router: www.pcworld.com.vn/A0609_34 hay www.pcworld.com.vn/A0609_32.



Để thực hiện cuộc gọi VoIP không cần sử dụng loa (tai nghe) và micro của máy tính, bạn cần trang bị một chiếc điện thoại VoIP chuyên dụng được kết nối với máy tính qua cổng Ethernet/USB, hay một chiếc điện thoại để bàn thông thường được trang bị bộ chuyển đổi VoIP (VoIP adapter) như VigorTalk, VoIP Gateway của DrayTek; Travel Voice Gateway của SMC; Internet Phone Adapter, VoIP Phone của Linksys, DVC-2000 của D-Link; USB Phone UP-100 của Planet; G-Talk của Genius; JIP100U của Justec... Đặc biệt, một số model còn đem lại sự thuận tiện của dòng điện thoại cordless như Planet SKD-200, RTX DUALphone, Creative SZ1943 cho phép người dùng nhận/thực hiện cuộc gọi ở mọi nơi trong bán kính 50-100m. Ngoài ra, bạn nên tham khảo ý kiến của nhà cung cấp dịch vụ kết nối Internet để được tư vấn những thiết bị gọi điện thoại VoIP tương thích với đường truyền của họ.

Kiểm tra khả năng thực hiện VoIP của kết nối băng thông rộng với VoIP Speed Test.