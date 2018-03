Trước hết, vào đây để tải phần mềm với dung lượng file nén 4,6 MB. Chương trình khi khởi động sẽ bao gồm các biểu tượng đã có trong Quick Launch và nằm ở phía trên màn hình máy tính. Bấm chuột phải vào nền này, chọn TLB Settings để thiết lập các cài đặt chung. Ví dụ: kích cỡ của các biểu tượng, kiểu chữ của các ghi chú về chương trình, hiển thị ghi chú khi di con trỏ đến gần biểu tượng...

Có thể xem ngay file ảnh trên thanh Launch này. Ảnh chụp màn hình.

Điểm thú vị của TrueLaunchBar là nó tạo ra các nhóm chương trình bằng menu New > Menu hoặc Shortcut. Ví dụ: Một người phải thao tác với nhiều văn bản và ảnh cùng lúc có thể mở 2 launch bar, một là các chương trình cơ bản như Word, Internet Explorer, Photoshop...; hai là các menu Văn bản và Ảnh.

Trên nền giao diện chính, nhấn chuột phải, chọn New Toobar > chọn folder chứa chương trình hoặc các văn bản cần dùng ở mục Select Folder > OK > OK.

Lúc này trên thanh chứa các công cụ đó có thể có chương trình hoặc văn bản không cần thiết. Nhấn chuột phải vào đó, chọn mục Hide với biểu tượng là biển cấm đi ngược chiều. Chú ý không được dùng lệnh Delete vì nó sẽ xoá toàn bộ nội dung của thư mục.

Nếu muốn thêm chương trình/văn bản vào thanh công cụ, nhấn chuột phải, chọn New > Shortcut hoặc Menu rồi mở đến thư mục chứa. Cách khác là bạn mở đến chương trình/văn bản đó từ My Computer rồi dùng thao tác kéo - thả vào nền của thanh menu.

Đối với các menu ảnh, bạn có thể nhấn chuột phải vào hình, chọn View > Thumbnails để xem dạng thu nhỏ.

Khi không dùng thanh công cụ nào nữa, nhấn chuột phải, chọn Close Toolbar.

Ngoài ra, người dùng còn có thể gắn thêm các chương trình đính kèm (plug-in) vào thanh công cụ này, ví dụ như theo dõi bo mạch chủ, tình hình thời tiết... Tham khảo thêm tại đây .

Khi mục mới được chèn vào TrueLaunchBar, chúng cũng xuất hiện trên Quick Launch thực. Muốn dỡ bỏ, chỉ cần nhấn chuột phải vào đó, chọn Delete.

T.H.