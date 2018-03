THỦ THUẬT

Hình 1: Bạn dễ dàng biết được tài liệu nào đã được bổ sung vào iPad.

Do đó, việc đầu tiên cần thực hiện là tìm cách chuyển dữ liệu đang lưu trên máy tính Mac sang iPad. Và sau khi đã chỉnh sửa hay thậm chí tạo mới chúng trên iPad, bạn chép tất cả vào lại máy tính. Chuyên mục Làm thế nào sẽ cùng bạn điểm qua 2 giải pháp thật đơn giản để thực hiện điều này.

Sử dụng iTunes



Đối với những ứng dụng trang bị tính năng chia sẻ tập tin (File Sharing) của Apple như iWork thì bạn có thể sử dụng công cụ iTunes (bản iTunes mới nhất là 9.1.1, tải về tại www.apple.com/itunes/download) như là "cầu nối" để trao đổi dữ liệu với iPad. Một khi iPad được kết nối với máy Mac cũng như tiện ích iTunes được khởi chạy, bạn chọn iPad trong mục iTunes Library và sau đó nhấn chuột chọn thẻ Apps. Tiếp đến, bạn cuộn đến mục File and Sharing (lưu ý, nếu bạn không có những ứng dụng hỗ trợ File Sharing thì mục này sẽ mờ đi). Tại đây, bạn sẽ thấy một danh sách liệt kê các ứng dụng có hỗ trợ tính năng chia sẻ này. Khi bạn nhấn chuột vào một ứng dụng, bạn sẽ thấy mọi tập tin mà mình đã tạo cũng như bổ sung trên iPad.



Thêm và xoá tài liệu



Cũng từ giao diện File Sharing này, bạn có thể thêm các tài liệu vào iPad bằng 2 cách. Cách thứ nhất, nhấn nút Add; khi hộp thoại Open xuất hiện, chọn tài liệu bạn cần xử lý và nhấn nút Open. Bấm tiếp nút Sync, khi này tập tin sẽ được chép vào iPad.



Cách thứ 2, bạn thực hiện thao tác kéo thả một tập tin vào danh sách File Sharing (khi ứng dụng tương ứng đã được chọn trong danh sách Apps). Cách này sẽ chép các tập tin ngay tức khắc và bạn không cần phải nhấn nút Sync để bắt đầu, do đó hãy thực hiện thật cẩn thận. Để xóa các tài liệu, bạn chỉ đơn giản chọn tập tin và ấn phím Delete.

Đồng bộ tài liệu iWork

Hình 2: Bạn chỉ cần chạm tay vào tên tài liệu để chuyển vào iPad.

Khi đang làm việc với các ứng dụng iWork như Pages, Number và Keynote, nếu bạn chỉ chép tài liệu lên iPad thì xem ra vẫn chưa đủ. Bạn cũng sẽ cần (import) các tập tin vào iPad trước khi có thể xem và chỉnh sửa chúng. Để làm điều này với ứng dụng Pages, trước hết bạn mở ứng dụng này trên iPad và chạm vào biểu tượng thư mục trên thanh công cụ, khi đó, bạn sẽ thấy một danh sách các tài liệu hiện có trên máy. Tiếp theo, bạn chọn tài liệu cần import bằng cách chạm vào tên tương ứng. Sau bước này, tài liệu mà bạn chọn đã hiển thị trong danh sách My Documents và bạn có thể bắt đầu làm việc với tài liệu này.



Lưu ý, những ứng dụng iWork cho iPad không cho phép đồng bộ các tập tin mà phần tên có chứa những ký tự đặc biệt như dấu “/”. Vì thế, bạn hãy loại bỏ hết những ký tự đặc biệt ra khỏi tên tập tin trước khi di chuyển chúng. Một điều cần ghi nhớ nữa là quá trình import tài liệu không phải lúc nào cũng suôn sẻ, không phải tất cả phông chữ và chi tiết của tài liệu đều được "tái lập" như mong đợi. Nếu gặp phải những trục trặc dạng này, bạn lên trang chủ của Apple, vào mục FAQ để tìm hướng giải quyết.



Trích xuất tài liệu iWork



Một khi đã hoàn tất việc chỉnh sửa tài liệu trên iPad, bạn phải trích xuất (export) các tài liệu này trước khi chuyển chúng đến máy tính bằng cách sử dụng tiện ích iTunes. Chạm vào biểu tượng My Documents (My Presentations hay My Spreadsheets tùy ứng dụng). Mở tài liệu và chạm vào biểu tượng “send”. Tiếp đến, bạn chọn Export và sau đó chọn định dạng tập tin (ví dụ như nếu bạn đang làm việc với một tài liệu Pages, bạn sẽ phải chọn cùng định dạng để lưu lại).



Nếu thực hiện thay đổi với một tài liệu đã được import bằng iTunes, bạn sẽ gặp một hộp thoại hỏi có muốn thay đổi tập tin gốc không. Hãy chọn Replace để tiếp tục. Sau đó, tiện ích sẽ export tập tin, và bạn đã có thể chép chúng trở lại máy Mac bằng iTunes.



Lưu ý, các ứng dụng iPad khác có thể không yêu cầu quá trính import/export dữ liệu này. Ví dụ, tiện ích GoodReader có khả năng hiển thị nhiều định dạng tập tin bao gồm PDF, Microsoft Office, tập tin văn bản đã được bổ sung trước đó bằng iTunes.

Chép tài liệu vào máy Mac



Để chép tài liệu từ iPad vào máy Mac bằng ứng dụng File Sharing, trước hết bạn kết nối iPad vào máy Mac và mở ứng dụng iTunes. Trong mục iTunes Library, chọn iPad rồi chọn tiếp thẻ Apps. Cuộn màn hình xuống đến vùng File Sharing và lựa chọn ứng dụng thích hợp. Tiếp tục chọn tập tin trong danh sách và nhấn chọn Save To. Trong hộp thoại Open vừa xuất hiện, xác định thư mục mà bạn dự định lưu tập tin và nhấn chọn Open. Ngay lập tức, iTunes sẽ sap chép tập tin của bạn đến đúng nơi chỉ định. Bạn cũng có thể nhấn chuột lên một tập tin trong danh sách thư mục và kéo thả tập tin này vào cửa sổ Finder để sao chép.

Hình 3: Danh sách các tập tin trong Dropbox.

Tận dụng Dropbox



Hiện tại đã có phiên bản Dropbox miễn phí dành cho iPad, và nếu sử dụng công cụ chia sẻ tập tin này trên máy tính để bàn, bạn có lẽ sẽ thấy cách này khá lý tưởng để sao chép dữ liệu cho iPad. Để sử dụng Dropbox, trước hết bạn phải tải công cụ này về máy tính và khởi tạo một tài khoản dịch vụ (bạn có thể tải phiên bản Dropbox dành cho máy Mac từ địa chỉ www.dropbox.com). Bạn có thể sử dụng cùng địa chỉ email và mật khẩu trên đồng thời máy Mac và iPad. Bạn tìm hiểu thêm về Dropbox tại bài viết "Đồng bộ dữ liệu 24/7" (ID: A0810_121).



Di chuyển tập tin từ Mac đến iPad



Khi chép tập tin hay thư mục vào thư mục Dropbox trên máy Mac, bạn cũng có thể thấy chúng trong mục Dropbox trên iPad. Nếu bạn cài đặt Dropbox trên nhiều máy Mac (hay PC), những tập tin này sẽ tự động được chép vào máy nhưng trên iPad thì danh sách chứa các tập tin này chỉ được liệt kê ở lần đầu tiên.



Trong Dropbox, bạn chạm vào tên tập tin tương ứng để mở. Tiện ích này có thể mở nhiều loại tập tin bao gồm cả hình ảnh, âm thanh và phim, các tập tin tạo bởi ứng dụng Microsoft Office, PDF, iWork, HTML và tập tin văn bản.

Để mở một tập tin, trước tiên bạn phải chạm vào biểu tượng Send trên thanh công cụ để lựa chọn ứng dụng tương ứng. Ví dụ bạn có một tập tin Word và muốn xem bằng Pages: chạm vào tập tin bạn muốn xem, tiếp tục chạm vào nút Send rồi nhấn chọn vào Pages; Dropbox sẽ chuyển tập tin tới ứng dụng Pages và tập tin này sẽ được Pages chuyển vào iPad của bạn.

Di chuyển tập tin từ iPad đến Mac



Để lấy tài liệu ra khỏi iPad, bạn cũng phải thực hiện thao tác như trên đối với các ứng dụng iWork, hay gửi tài liệu này qua email. Hiện Dropbox chưa hỗ trợ đồng bộ các tập tin từ iPad tới tài khoản Dropbox. Nếu ứng dụng mà bạn dùng để xem tài liệu có thể làm việc với File Sharing như các ứng dụng iWork, bạn có thể chép tài liệu ngược lại máy Mac bằng iTunes như đã giải thích ở trên.



Cho dù bạn sử dụng cách nào đi nữa, việc chuyển đổi các tập tin với iPad cần phải thực hiện một số thao tác. Với hai cách trên, bạn có thể di chuyển tập tin vào/ra iPad một cách dễ dàng.



Tham khảo: internet, TechWorld.com