Đảm bảo giá trị mục "Workgroup" phải giống nhau trên tất cả máy tính thì chúng mới thấy được nhau.

Nếu bạn có vài máy tính đang cùng chia sẻ một kết nối Internet thì chúng có thể chia sẻ tập tin với nhau. Tuy nhiên, đôi khi Windows cũng không đạt được việc tự động chia sẻ dữ liệu giữa các máy tính đã nối mạng. Sau đây là cách khắc phục.

Trước hết, kiểm tra tính năng tường lửa (firewall). Phần mềm tường lửa của các hãng thứ ba như ZoneAlarm và Norton Internet Security thường "khóa" các kết nối mạng nội bộ. Để đề phòng trước tình trạng này, bạn bắt đầu bằng cách ngắt kết nối Internet, rồi sau đó tắt tính năng tường lửa của mỗi máy tính.

Nếu có thể, bạn chỉ mở tính năng tường lửa của một máy tính. Nếu trục trặc lại tái diễn, bạn kiểm tra lại lần nữa các cài đặt tường lửa cũng như tài liệu hướng dẫn để biết được cách làm cho tính năng tường lửa trở nên thân thiện với mạng nội bộ. Có thể bạn phải đưa các máy tính khác vào vùng an toàn (Trusted Zone) hoặc một số nhóm tương tự. Lặp lại quá trình này cho từng máy tính. Bạn đừng vội kết nối vào mạng Internet cho đến khi tất cả tường lửa được sao lưu và hoạt động ổn định.

Sau đây là một số kỹ thuật tìm và khắc phục trục trặc:

Đảm bảo rằng tất cả máy tính đều thuộc cùng một mạng nội bộ: Nhấn tổ hợp phím - R, gõ vào lệnh sysdm.cpl, rồi nhấn . Tiếp theo, chọn thẻ Computer Name. Nếu tên nhóm làm việc tại mục này không phù hợp với tên nhóm làm việc trên các máy tính khác, bạn nhấn vào nút Change.

Đảm bảo rằng tính năng chia sẻ tập tin và máy in đã được kích hoạt: Nhấn tổ hợp phím - R, gõ vào lệnh ncpa.cpl, rồi nhấn . Nhấn phải chuột lên kết nối mạng hiện có, chọn Properties. Nếu mục File and Printer Sharing for Microsoft Networks đang trong tình trạng không được đánh dấu thì bạn hãy đánh dấu chọn nó.

Đảm bảo rằng bạn đang chia sẻ một thư mục: Lướt đến thư mục mà bạn muốn chia sẻ. Nếu biểu tượng của thư mục không có hình bàn tay nhỏ bên dưới thì thư mục đó hiện đang không được chia sẻ. Nhấn phải chuột lên biểu tượng thư mục đó, chọn Sharing and Security. Sau đó, ở thẻ Sharing, đánh dấu tùy chọn Share this folder on the net work.

Trong Vista, biểu tượng của thư mục này phải có hình hai người nhỏ ở góc dưới bên trái. Nếu không có, bạn nhấn phải chuột lên đó và chọn Share. Trong hộp thoại vừa xuất hiện, gõ từ "everyone" vào trường văn bản, nhấn Add, sau đó điều chỉnh mức độ cho phép truy xuất thư mục (nếu cần), và nhấn Share.

Nếu các máy tính vẫn không thể gặp được nhau, bạn hãy thử dùng biện pháp cuối cùng này xem sao: Nhấn tổ hợp phím - R, gõ vào đường dẫn mạng của máy tính khác, rồi nhấn . Đường dẫn mạng này có thể là hai dấu gạch ngược kèm theo sau là tên của máy tính trên mạng nội bộ đó (ví dụ như \\pcw\toabx). Nếu thành công, bạn xem máy tính đó như là một ổ đĩa mạng.