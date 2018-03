Trong màn hình Windows Manage Accounts, bạn có thể dễ dàng tạo các tài khoản mới cho nhiều người dùng – hoặc nhiều loại công việc. Thiết lập nhiều tài khoản người dùng Việc thiết lập nhiều tài khoản riêng trên một máy tính dùng chung sẽ giúp duy trì các tài liệu, hình ảnh và sắp xếp các công việc hợp lý hơn, đồng thời tạo sự dễ dàng hơn khi theo dõi công việc cho những ngày làm việc sắp tới. Hướng dẫn:



1. Nhấn nút Start và mở Control Panel.



2. Nếu đang dùng Classic View, bạn nhấn User Accounts. Nếu đang dùng Control Panel mới (tiêu chuẩn trong Vista và Windows 7), bạn nhấn Add or remove user accounts bên dưới đầu đề “User Accounts and Family Safety”. Thao tác này sẽ dẫn bạn đến màn hình Manage Accounts, cho phép bạn sửa đổi các tài khoản người dùng qua việc bổ sung thêm mật khẩu (password) và thay đổi các thiết lập truy cập.



3. Nhấn chuột liên kết văn bản Create a new account cạnh một hộp lớn đang hiển thị tên những người dùng hiện có trên máy tính.



4. Gõ một vài dòng mô tả cho tài khoản người dùng. Ví dụ, nếu một tài khoản dùng cho người lớn và tài khoản kia dành cho con nít, bạn nên gắn nhãn tài khoản thứ hai là “Kids”. Ngoài ra, bạn cũng có thể tạo một tài khoản để dùng ở nhà và một tài khoản khác dành cho công việc.



5. Chọn loại tài khoản: Standard hay Administrator. Các tài khoản dạng Standard có quyền truy cập vào các ứng dụng cũng như cài đặt và loại bỏ các chương trình, nhưng lại không thể tạo các thay đổi có ảnh hưởng đến tất cả những người dùng khác hay gây nguy cơ về tính an toàn của máy tính. Trong lúc, các tài khoản Administrator có khả năng kiểm soát toàn bộ, nhưng có thể yêu cầu phải xác thực quyền qua password nhằm ngăn chặn những thay đổi không mong muốn cho hệ thống.



6. Để thêm một password, trước hết vào màn hình Manage Accounts, nhấn chuột lên tài khoản cần thay đổi. Nhấn Create a password, sau đó nhập thông tin thích hợp vào các hộp được cung cấp. Nhấn nút Create Password để hoàn tất quá trình.



Bùi Xuân Toại



PC World Mỹ 5/2011