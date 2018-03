Khi Internet trở nên phổ biến thì Podcast không còn là một khái niệm quá xa lạ: với một máy tính và một mi-crô, bạn có thể chia sẻ với mọi người trên khắp thế giới lời tâm sự của chính mình (tham khảo bài viết giới thiệu về các công cụ và dịch vụ podcast tại địa chỉ find.pcworld.com/48994). Thay vì sử dụng tiện ích iTunes hay tải các bản tin podcast về máy nghe nhạc MP3 thủ công, bạn có thể sử dụng tiện ích Windows Media Player 10.



Nếu chưa có trong tay một công cụ nào, hãy tải về và cài đặt chương trình nhận bản tin podcast như iPodder (find.pcworld.com/48996). Sau đó, bạn thiết lập cho chương trình tự động tải về các bản tin podcast mới. Mặc định, iPodder sẽ lưu các tập tin tải về từ Internet vào thư mục My Documents\My Received Podcasts.



Kế đến, mở tiện ích Windows Media Player 10 và chọn File.Add to Library.By Monitoring Folders. Nhấn Add rồi chuyển đến thư mục chứa các tập tin podcast, chọn thư mục đó và nhấn OK hai lần.

Hình 1:

Nhập đường dẫn thư mục chứa các tập tin podcast cần bổ sung trong cửa sổ New Auto Playlist của Windows Media Player 10.