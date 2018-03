Apple quyết không để Amazon dùng cụm từ 'App Store' / Amazon Cloud Player nâng cấp nhạc lên 256 Kb/giây

Cũng giống như Google Play, người dùng có thể tải về các ứng dụng, game về thiết bị của mình trực tiếp trên kho Amazon Appstore. Tuy nhiên, điểm khác biệt ở đây là kho ứng dụng này được Amazon quản lý nên những tiêu chí kiểm duyệt ứng dụng, thỏa thuận sử dụng sẽ khác nhau rất nhiều so với Google. Do đó, rất nhiều ứng dụng hữu ích không có mặt trên kho Google Play lại có mặt trên Amazon Appstore. Việc thêm một kho ứng dụng khác bên cạnh Google Play cho thiết bị Android là điều nên làm nếu bạn muốn thiết bị của mình trở nên đa năng và phong phú hơn.

Cách cài đặt Amazon Appstore

Amazon Appstore là đối thủ “không đội trời chung” của Google Play nên bạn sẽ không thể cài được kho ứng dụng này dễ dàng được. Hãy áp dụng cách sau:

- Truy cập vào trang chủ của kho ứng dụng Amazon Appstore for Android và chọn lên một ứng dụng bất kỳ. Sau đó, chọn vào nút Sign In ở khung màu xanh bên phải để đăng nhập tài khoản Amazon > chọn Continue ở thông báo Download the Amazon Appstore > nhập địa chỉ email đang sử dụng vào khung Get Started > nhấn Go để Amazon gửi địa chỉ tải Amazon Appstore.

- Từ thiết bị Android, bạn vào Settings > Applications > nhấn vào tùy chọn Unknown Sources để chấp nhận cho thiết bị cài đặt các ứng dụng từ các nguồn bên ngoài bên cạnh Google Play.

- Kiểm tra hộp thư đã khai báo ở trên và nhấn vào liên kết https://www.amazon.com/app-email trong nội dung mail để tải về file cài đặt dạng APK của kho ứng dụng này. Khi có thông báo cài đặt Do you want to install this application?, bạn chọn Install để chấp nhận cài đặt.

- Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn có thể sử dụng kho ứng dụng Amazon Appstore ngay trên thiết bị Android của mình.

Đô Nguyễn