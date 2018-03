Nhiều người phàn nàn từ khi chuyển sang dùng điện thoại thông minh, số tiền đóng cho nhà mạng bỗng dưng tăng bất thường trong khi nhu cầu và tần suất gọi không khác so với các tháng trước. Sau khi tìm hiểu nguyên nhân, lý do chính cho việc tăng phí bất ngờ chính là cước dữ liệu truy cập mạng GPRS/3G.

Nhiều ứng dụng như Mail, Facebook… liên tục âm thầm kết nối mạng.

Điểm mạnh nhưng cũng là điểm hao tiền của smartphone là máy có nhiều chương trình và dịch vụ luôn cố gắng kết nối Internet để tải dữ liệu lên/xuống như e-mail, danh bạ (đồng bộ hóa với hệ thống), dịch vụ báo vị trí… Nếu không để ý, máy sẽ sử dụng kết nối GPRS/3G có sẵn để tải dữ liệu một cách đều đặn. Những chương trình chạy ngầm này rất khó quản lý đối với người dùng thông thường và cách giải quyết tốt nhất vẫn là ngắt GPRS/3G khi không cần. Vậy làm sao ngăn chặn điều phiền toái này?

Với hệ điều hành Symbian

Có thể nói hệ điều hành già nua Symbian vẫn là nền tảng có cách kiểm soát kết nối đơn giản nhất. Khác với thiết bị chạy iPhone OS, Android OS, Blackberry OS…, việc thay đổi và cài đặt thông số của nhà mạng trên Symbian tương đối phức tạp. Nhưng bù lại, với Symbian, mỗi khi các ứng dụng có nhu cầu kết nối với thế giới bên ngoài, nó sẽ hỏi bạn có đồng ý không và lựa chọn kết nối nào chứ không "tự do không xin phép" như các hệ điều hành khác.

Bạn truy cập Browser/Options/Settings/General/Assesspoint/Always ask. Nếu chọn Always ask, bạn sẽ yên tâm trong việc kiểm soát kết nối phần mềm, chương trình của mình.

Với Symbian, việc kiểm soát kết nối rất dễ dàng.

Với 'Dâu đen' BlackBerry

Nếu bạn không muốn truy cập, bạn chỉ cần tắt dịch vụ của Data Services thông qua Application/Option/Mobile Network/Data services/OFF.

Tắt các dịch vụ Data Services để ngăn thiết bị truy cập mạng.

Một cách khác để "khoá" kết nối không mong muốn là chỉnh sửa cấu hình truy cập của nhà mạng bằng cách truy cập Options/Advanced Options/TCP/IP và thay đổi thông số ở phần APN, Username for APN và Password for APN (thông số của các nhà mạng tại Việt Nam được hướng dẫn cuối bài viết).

Thay đổi thông số TCP/IP là một cách đơn giản để kiểm soát việc kết nối ngoài ý muốn.

Với 'Táo khuyết' iOS

Người sử dụng có hai cách:

Xoá cấu hình Cellular Data Network: Cách làm này tạo một kết nối ảo thông qua việc thay đổi cấu hình, thông số network của nhà mạng dẫn đến thiết bị không kết nối được.

Thay đổi thông số trong Cellular Data Network.

Bạn thực hiện bằng việc truy cập Settings/General/Network/Cellular Data Network xóa cấu hình kết nối Cellular Data. Khi nào cần sử dụng thì bạn điền lại thông số ban đầu. Với các thế hệ iPhone 3G trở lên, bạn có thể thêm tuỳ chọn tắt 3G bằng việc chọn Enable 3G là OFF.

Dùng SBSettings: Một công cụ cũng rất hữu hiệu trong việc điều khiển nhiều ứng dụng của iPhone được đông đảo người dùng lựa chọn là SBSettings trong kho ứng dụng Cydia.

Từ Cydia, bạn chọn Search và trên thanh công cụ tìm kiếm, bạn gõ SBSettings. Từ bảng kết quả hiển thị, bạn lựa chọn và cài đặt SBSettings theo hướng dẫn của máy. Sau khi cài xong, bạn nên khởi động lại iPhone để bắt đầu dùng phần mềm này.

SBSettings là công cụ mạnh được nhiều người dùng lựa chọn.

Để sử dụng, bạn trượt ngón tay dọc theo chiều ngang màn hình phía trên cùng của iPhone (vị trí thông báo cột sóng, vạch báo pin…). Khi đó, giao diện điều khiển của SBSettings sẽ xuất hiện. Bạn có thể dễ dàng bật/tắt kết nối 3G, GPRS, Wi-Fi, Bluetooth… theo ý muốn chỉ bằng việc chạm tay.

Với Android

Người sử dụng có các lựa chọn sau:

Dùng APNDroid tắt/mở nhanh kết nối: Trên kho ứng dụng Market có widget APNDroid miễn phí. Sau khi cài đặt, bạn có thể tắt/mở nhanh kết nối GPRS/3G chỉ với một lần chạm. Màu đỏ thể hiện kết nối đang được ngắt còn màu xanh cho thấy kết nối đang được thực hiện.

Dễ dàng bật/tắt kết nối GPRS/3G chỉ với một lần chạm.

Dùng Quick Settings: Mạnh hơn APNDroid, Quick Settings điều khiển nhiều tác vụ khác nhau. Tương tự SBSettings trên iPhone, Quick Settings không những có thể tắt/mở nhanh kết nối 3G mà còn điều khiển được kết nối Wi-Fi, Bluetooth, GPS và các chức năng hệ thống khác, trong đó APN control có nhiệm vụ điều khiển tắt/mở kết nối 3G.

Tắt 3G qua APN control của Quick Settings.

Tạo một điểm kết nối ảo: Tương tự trên iPhone, bạn cũng có thể tạo kết nối ảo trên hệ điều hành Android. Bạn truy cập Settings/Wireless & networks (hoặc Wireless controls)/Mobile networks (hoặc Mobile network settings)/Access Point Names.

Ở màn hình APNs, bấm menu / New APN để tạo kết nối mới. Trong màn hình điền các thông số, bạn cần chú ý đến 2 dòng đầu: Name: Chọn một tên bất kỳ, ví dụ fake, APN: Chọn một tên tùy ý, Các thông số còn lại để nguyên và lưu kết nối ảo này. Chọn dấu chấm tròn ở dòng fake để lựa chọn kết nối ảo nếu không có nhu cầu kết nối. Khi nào cần, bạn chỉ cần chọn APN của nhà mạng tương ứng.

Thông qua APN “ảo”, bạn cũng có thể ngắt những kết nối không mong muốn.

Với Windows Phone 7

Giống các smartpone khác trên thị trường, Windows Phone 7 cung cấp cho người dùng nhiều tùy chọn trong quá trình kết nối để đảm bảo có thể kiểm tra e-mail mới hay lướt web bất kỳ lúc nào.

Chuyển Data Connection sang Off, bạn sẽ không lo điện thoại bỗng dưng kết nối ngầm.

Để bật tắt GPRS/3G, truy cập Settings/Mobile Network hoặc tên nhà mạng bạn đang sử dụng. Trên màn hình sẽ cho bạn biết những kết nối đang hoạt động nếu có. Bạn có thể dễ dàng bật hoặc tắt ở mục Data Connection, bên dưới là tùy chọn chuyển vùng quốc tế (Data Roaming) với hai lựa chọn là bật (Roam) và tắt (Don’t Roam). Nếu bạn sử dụng tùy chọn là bật thì khi di chuyển qua lại giữa các nước khác nhau sẽ bị tính phí chuyển vùng lãnh thổ. Tốt nhất bạn nên tắt dịch vụ này chỉ trừ khi công việc của bạn đòi hỏi kết nối liên tục vì rất nhiều người bị mất tiền oan bởi dịch vụ này.

Hy vọng với thủ thuật trên, bạn sẽ hài lòng mỉm cười với hoá đơn điện thoại vào cuối tháng giảm đáng kể.

Cấu hình 3G/GPRS của một số mạng phổ biến tại Việt Nam:

Nhà cung cấp APN Username Password VinaPhone m3-world mms mms Mobifone m-wap mms mms Viettel v-internet (để trống) (để trống) Vietnamobile Internet (để trống) (để trống) EVN E-internet (để trống) (để trống)

Độc giả: Minh Hoàng