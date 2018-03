Nếu mở hòm thư trên máy tính ở thư viện, sân bay, quán cafe, nhà bạn... mà quên không thoát, người dùng vẫn có thể sign-out từ xa. Cuối Gmail có dòng "Last activity on your account", bấm vào "Details" kiểm tra tài khoản đã được đăng nhập ở đâu, trên địa chỉ IP nào, vào thời gian nào và chọn "Sign out all other sessions" để thoát từ xa.