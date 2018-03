Bất kể là đóng vai trò một tờ "brochure" cho công việc kinh doanh hay chỉ đơn giản có nhiệm vụ loan báo sự hiện diện của mình đến thế giới xung quanh thì website riêng của bạn cũng rất quan trọng. Nội dung và thiết kế của website gần như luôn nằm trong suy nghĩ của bạn, tuy nhiên yếu tố gây ấn tượng mạnh mẽ nhất của bất kỳ website nào cho khách ghé thăm lại chính là tên miền (domain name). Những thủ thuật sau đây sẽ giúp bạn kiểm soát chặt chẽ tên miền của website mà mình đang sở hữu.



Chọn mặt gửi vàng: Nhớ lại thời gian trước (những năm của thế kỷ 20), tổ chức đăng ký tên miền duy nhất có thể kể đến là Network Solutions (www.networksolutions.com). Phí đăng ký là 35USD/năm, không bao gồm dịch vụ lưu trữ (host) website, e-mail và bất kỳ dịch vụ nào khác liên quan đến tên miền. Hiện nay, đã có hơn 500 tổ chức cung cấp loại hình dịch vụ này và giá cũng rẻ hơn rất nhiều (khoảng 7USD/năm với hợp đồng dài hạn). Nhiều gói dịch vụ còn cung cấp cả dịch vụ lưu trữ website, email, chuyển tiếp địa chỉ URL (khi bạn nhập vào một tên miền, trình duyệt sẽ mở ra một địa chỉ URL khác) và những dịch vụ có liên quan khác.



Tại Việt Nam, bạn có thể đăng ký tên miền tại trung tâm Internet Việt Nam VNNIC (www.vnnic.vn) hay công ty dotVN (www.vn).

Tất cả tổ chức đăng ký tên miền đều được tổ chức ICANNN (Internet Corporation for Assigned Names and Number) chứng nhận (xem danh sách chi tiết tại địa chỉ find.pcworld.com/56808), nhưng điều đó không đảm bảo rằng bạn sẽ hài lòng ở một chừng mực cụ thể đối với một dịch vụ đăng ký tên miền, hoặc thậm chí ở tính an toàn khi sử dụng dịch vụ do tổ chức này cung cấp. Có nhiều tổ chức đăng ký tên miền trong khi vẫn đang cung cấp dịch vụ thì lại thường xuyên làm mất tên miền của hàng ngàn khách hàng cũng như không thể xử lý yêu cầu chuyển tên miền của những khách hàng khác. Trong khi đó, đối với những tổ chức đăng ký khác, đặc biệt là vài tổ chức có mức phí rẻ, bạn sẽ nhận thấy sự chậm chạp mỗi khi cần đến dịch vụ chăm sóc khách hàng của họ. Một cách thức để có thể tìm được một tổ chức/dịch vụ đăng ký tên miền tốt là tham vấn các website đánh giá về các tổ chức này như NamePro (find.pcworld.com/56810, xem hình), Domain Registrar Review của DNForum.com (find.pcworld.com/56811) và RegSelect (www.regselect.com), cũng như nhờ những người quen có kinh nghiệm trong lĩnh vực này tư vấn.

AI LÀ AI? WHOS WHO? Cơ sở dữ liệu WhoIs của ICANN (find.pcworld.com/56813) là công cụ mang tính sống còn đối với bất kỳ ai đang tìm kiếm một tên miền thích hợp. Cơ sở dữ liệu này sẽ liệt kê thông tin về chủ sở hữu của tất cả tên miền đã đăng ký có phần mở rộng là .com, .net, .orp cũng như các tên miền cấp 1 thông dụng khác. Máy tính Unix và Linux đều có lệnh whois trong khi tiện ích miễn phí WhoisCL của NirSoft (find.pcworld.com/56815) sẽ bổ sung tính năng này vào Windows. Ngoài ra, tiện ích miễn phí Win32Whois của Gennady Feldman (find.pcworld.com/56816) cũng có tính năng tương tự như có thêm một giao diện đồ họa.

Tên miền riêng: Hãy chắc chắn rằng tên bạn có xuất hiện trong cơ sở dữ liệu chính thức WhoIs của ICANN (find.pcworld.com/56813) đối với tên miền của bạn. Một tổ chức đăng ký tên miền "không tin cậy" có thể bán cho bạn một tên miền nhưng lại nhập tên của chính họ vào cơ sở dữ liệu WhoIs. Hoặc họ cũng có thể cung cấp cho bạn một bảng đăng ký tên miền "cá nhân" với thông tin về tên, địa chỉ và số điện thoại. Trước khi đăng ký một tên miền, bạn phải bảo đảm rằng tổ chức đăng ký đó cho phép bạn quyết định ai là người chủ nhân của tên miền này.



Khóa tên miền: Các quy định của ICANN nói rõ rằng, một yêu cầu chuyển đổi tên miền sang một tổ chức đăng ký khác phải được thông qua nếu chủ tên miền đó không trả lời yêu cầu này trong vòng năm ngày. Nói cách khác, một tổ chức đăng ký "ác ý” gần như không gặp khó khăn gì khi muốn chiếm đoạt lại tên miền của bạn. Tốt hơn hết là bạn nên chọn tổ chức đăng ký tên miền nào cho phép ngăn cản mọi âm mưu chuyển tên miền nếu không nhận được sự đồng ý của chính bạn. (Vài năm trước, Microsoft suýt mất tên miền khi chưa kịp trả phí duy trì tên miền đúng thời hạn).



Cẩn tắc vô áy náy: Hầu hết các tổ chức đăng ký tên miền đều cung cấp một công cụ trên website, cho phép bạn nhập vào một tên miền để xác định xem tên miền đó đã tồn tại chưa. Vài tổ chức đăng ký thiếu trung thực có thể đánh cắp các từ khóa truy vấn của bạn để tạo ra những kho tên miền riêng với mưu đồ đầu cơ. Để tránh tình trạng bị mất tên miền "tiềm năng", bạn nên giới hạn việc nghiên cứu và tìm kiếm chúng trong các website và công cụ danh tiếng.

Tham khảo đánh giá về các tổ chức đăng ký tên miền trên NamePros.