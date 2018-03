1. Luôn tận dụng Tab

Trình duyệt mã mở này có ưu điểm là duyệt web nhanh bằng cách đặt các trang mở ra vào một dãy thẻ. Do đó, bạn không nên bấm vào biểu tượng Firefox nhiều lần để mở nhiều cửa sổ mà nên dùng lệnh Ctrl_T để mở ra trang mới trên một tab mới. Trên các trang chứa link, bạn cũng nên bấm chuột phải vào đó và chọn Open link in new tab.

Khi bạn mở nhiều trang và muốn chúng hiển thị theo một thứ tự dễ nhớ, chỉ cần dùng thao tác kéo - thả bằng chuột. Khi lỡ tay xóa mất một tab, bạn có thể gọi lại bằng lệnh Ctrl_Shift_T.

2. Dùng phím tắt

Một số thao tác hay sử dụng nên đặt phím tắt để tiết kiệm thời gian di chuyển chuột.

Ví dụ, khi nhập một đường dẫn, bạn thường phải gõ .net, .com... và nhấn Enter. Nếu đặt phím tắt Ctrl_Enter để chèn .com hay Shift_Enter cho .net thì thao tác sẽ giản đơn hơn. Hoặc, bấm Ctrl_= để phóng to và Ctrl_- để thu nhỏ chữ trên một trang web.

3. Sắp thứ tự cho Bookmarks

Người dùng có thể sắp xếp các mục theo thứ tự dễ nhớ hoặc tần suất sử dụng.

Vào menu Bookmarks > Organize để mở cửa sổ Bookmarks Manager. Tại đây, bạn có thể tạo thư mục chuyên đề cho một nhóm website, kéo - thả chúng tới vị trí mới...

Chú ý khi lưu một trang web, cần chọn đúng thư mục chuyên đề để dễ tìm kiếm lần sau.

Khi một thư mục có quá nhiều trang, bạn có thể nhấn chuột phải vào đó, chọn Open all in tabs để mỗi trang hiện ra trong một thẻ. Nếu có một thẻ báo lỗi "404 Not Found" thì bạn nên xóa shortcut khỏi menu trong Bookmark vì có thể đường link đã hỏng hoặc bị dỡ bỏ.

4. Đặt mặc định cho Google Search

Một trong những tính năng thú vị nhất của trình duyệt này là tìm kiếm ngay trong thanh địa chỉ. Bạn chỉ cần gõ một từ khóa như "chứng khoán", trình duyệt sẽ trỏ sang Google và tìm kiếm một cách tự động.

Để thiết lập, trên thanh địa chỉ của Firefox, gõ about:config rồi nhấn phím Enter. Trên dòng trắng trong bảng hiện ra, gõ chữ keyword rồi nhấn đúp vào mục keyword.URL ở bảng phía dưới để chèn xâu http://www.google.com/search?btnG=Google+Search&q= rồi nhấn OK.

Muốn hủy thiết lập này, vào lại và chèn xâu http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=navclient&gfns=1&q=

5. Di chuyển Bookmarks và các cài đặt sang PC mới

"Cáo lửa" tỏ ra rất hiểu người dùng khi cho phép sao chép các cài đặt sang máy khác, khiến họ không mất thời gian add danh sách website yêu thích.

Trên PC nguồn: vào menu Start > Run, gõ %appdata%\mozilla và nhấn Enter, bạn sẽ thấy cửa sổ chứa thư mục có tên Firefox. Dùng mạng cục bộ hoặc ổ USB... để copy thư mục đó sang máy tính mới.

Trên PC đích: cài đặt, mở rồi đóng trình duyệt Firefox. Nếu mở lại Firefox không thấy cửa sổ import, đóng trình duyệt và mở lại. Khi cửa sổ này hiện ra, nhấn Cancel và đóng Firefox.

Sau đó, vào menu Start > Run > gõ %appdata%\mozilla và nhấn Enter. Đặt lại tên cho folder Firefox trong máy này là Firefox1 rồi copy thư mục Firefox đang nằm trong USB sang vị trí này. Sau đó, mở lại trình duyệt và bạn có thể thấy các cài đặt quen thuộc của mình.

T.H. (theo PC World)