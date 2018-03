Tăng tốc cho Windows 8 / Khóa Windows 8 bằng mật khẩu hình ảnh / Cách xem DVD trên Windows 8 miễn phí

Sở dĩ virus có thể lây nhiễm qua USB hay ổ đĩa CD/DVD là bởi chúng tự sao chép chính mình lên USB hoặc tạo một file Autorun.inf để kích hoạt tính năng Autoplay của ổ đĩa. Mỗi khi bấm chuột vào để mở USB thì bạn sẽ vô tình chạy chính con virus đang ẩn nấp trong thiết bị. Điều này cũng xảy ra tương tự với chức năng AutoPlay của ổ đĩa CD/DVD.

Để tắt chức năng AutoRun và AutoPlay bạn làm như sau:

1. Sử dụng Control Panel

Vào AutoPlay theo đường dẫn: Control Panel > AutoPlay.

Bỏ dấu tích “Use AutoPlay for all media and devices”, bấm Save:

2. Sử dụng Group Policy Editor

Bấm tổ hợp phím Windows+R, gõ “gpedit.msc”, nhấn Enter.

Trong cửa sổ Local Group Policy Editor, tìm theo đường dẫn: "Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > AutoPlay Policies".

Nhấp chuột phải “Turn off Autoplay”, chọn Edit.

Tích chọn Enabled trong cửa sổ Turn off AutoPlay.

3. Vô hiệu hóa file Autorun.inf

Nhấn tổ hợp phím "Windows+R", gõ Regedit, nhấn Enter

Trong của sổ Registry Editor, bạn tìm theo đường dẫn: "HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsNTCurrentVersionIniFileMapping"

Nhấn chuột phải vào IniFileMapping, chọn New > Key, đặt tên là Autorun.inf.

Nhấn chuột phải Autorun.inf, chọn "New > String Value" rồi đặt các thuộc tính như sau:

- Name: (Default)

- Data: @SYS:DoesNotExist

Đình Chương