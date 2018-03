Người mua nên tìm hiểu kỹ về sản phẩm, đồng thời chú ý đến các yếu tố sau đây:

Hiểu rõ nhu cầu và khả năng tài chính của bản thân

Điều đầu tiên cần lưu ý là vấn đề nhu cầu sử dụng. Nếu chỉ cần in tài liệu hoặc các hình ảnh trắng đen, việc chọn máy in màu sẽ gây lãng phí, từ khâu mua máy đến khoản thay mực. Thay vào đó, một chiếc máy in laser đơn sắc sẽ là một quyết định khôn ngoan.

Một điều nữa bạn nên cân nhắc khi chọn máy in là tốc độ in. Mỗi máy in đều có tốc độ in trang một phút khác nhau. Máy in với tốc độ 16 trang A4 một phút trở lên đã đủ đảm bảo bạn sẽ không phải chờ lâu.

Máy in ML-1671 in với tốc độc 16 trang A4 một phút.

Lưu ý về tiếng ồn phát ra khi in

Các loại máy in trước đây khi vận hành sẽ phát ra tiếng ồn gây khó chịu cho người dùng. Bạn nên biết, tiếng ồn trên 75 dB gây mất tập trung và khó chịu, stress với một số người nhạy cảm với âm thanh. Nếu làm việc trong một không gian tập thể hoặc không chịu được tiếng ồn, bạn nên tìm hiểu kỹ về vấn đề này khi mua máy. Các nhà sản xuất danh tiếng về máy in đã khắc phục được vấn đề này trong những dòng máy in đời mới, tiêu biểu như dòng ML-1671 của Samsung. Samsung ML-1671 được thiết kế để giảm thiểu tiếng ồn chỉ còn 49 dB trong khi in ấn, yên ắng hơn cả âm thanh phát ra từ một chiếc tủ lạnh đang hoạt động.

Kiểm tra thông số về độ phân giải của bản in

Chất lượng in được đánh giá qua độ phân giải, tính bằng đơn vị dpi. Máy in nào hỗ trợ độ phân giải càng cao thì càng cho ra bảng in chất lượng càng tốt vì có nhiều điểm in hơn. Độ phân giải thích hợp cho một một văn bản khổ A4 là 1200 x 1200 dpi vì các mức phân giải khác hoặc sẽ cho bản in kém hoặc khó phân biệt sự vượt trội bằng mắt thường.

ML-1671 với thiết kế nhỏ gọn phù hợp với mọi không gian văn phòng.

Không gian cho máy in của bạn

Máy in càng có nhiều chức năng sẽ có kích thước to hơn và chiếm nhiều diện tích. Bạn cũng nên biết ngày nay nhiều dòng máy in đã được thu gọn kích cỡ với diện tích đáy chỉ tương đương như một chiếc máy tính xách tay chứ không còn “cồng kềnh” như máy in truyền thống.

Máy in laser đơn sắc Samsung ML-1671 được thiết kế cho người dùng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ với kích thước (41 x 224 x 184 mm), độ phân giải 1200 x 1200 dpi, tốc độ in 16 trang một phút, không gây ồn (chỉ phát ra âm thanh ở mức ra 50 dB khi hoạt động). Bảng điều khiển được tinh giản tối đa chỉ gồm nút nguồn (kiêm luôn nút chuyển đổi sang chế độ tiết kiệm năng lượng) và nút chụp màn hình đa năng (giữ nút này dưới 2 giây để in toàn bộ cửa sổ trên máy tính và giữ trên 2 giây để in cửa sổ mỡ gần nhất mà không cần thao tác gì thêm trên máy tính). Điểm đặc biệt của máy in này và các máy in laser đơn sắc thế hệ mới của Samsung là phần mềm Anyweb, cung cấp cho người dùng thao tác nhanh để in bất cứ thứ gì tìm được trang các trang web chỉ với vài thao tác (chọn, kéo và cắt hình). Sản phẩm có giá: 1.790.000 đồng.

(Nguồn: Samsung)