1. Bắt buộc ứng dụng phải thoát



2. Sửa các lỗi liên quan tới Software Update



3. Mở tập tin bằng ứng dụng chỉ định trước



Một phương án khác là bạn nhấn chuột vào tập tin cần mở, nhấn phải chuột rồi chọn Get Info (hay dùng tổ hợp phím Command + I), sau đó chọn Open With và chỉ định ứng dụng từ menu thả xuống. Bạn có thể thiết lập ứng dụng trở thành mặc định để mở các tập tin cùng loại bằng cách nhấn nút Change All.

4. Dọn trống ổ cứng và tăng bộ nhớ RAM



Trước tiên, bạn hãy kiểm tra thùng rác của OS X (Trash). Thực tế có nhiều người dùng chuyển từ Windows qua Mac, vô tình bỏ qua việc OS X chỉ có thể chuyển tập tin vào thùng rác khi bạn xóa trong Finder chứ không bỏ hẳn như Explorer của Windows. Rất nhiều người ngạc nhiên khi sau một vài tháng sử dụng, ổ cứng chỉ còn… 0 byte trống và nghĩ rằng Mac có vấn đề.



Bên cạnh việc dọn Trash, các thủ thuật thông thường như ghi ra đĩa quang, thay ổ cứng, mua thêm ổ lắp ngoài… cũng là điều nên làm. Bản thân các ứng dụng iPhoto, iTunes… cũng có cơ sở dữ liệu khá lớn. Ngoài việc chuyển bớt các đối tượng ra ngoài, bạn thậm chí có thể chuyển cả thư viện ra ổ ngoài (dĩ nhiên cần một số thủ thuật nhỏ).



Cuối cùng, xem xét nâng cấp RAM hết mức có thể. Với OS X hiện tại, mức 4GB là khá đủ (không muốn nói là dư thừa) với các ứng dụng. Nếu thường xuyên xử lý phim ảnh hay thiết kế 3D, bạn có thể cần dung lượng 8GB trở lên.



5. Nhả đĩa quang bị kẹt trong ổ SuperDrive



6. Tìm tập tin thất lạc



Hầu hết người dùng đều có xu hướng sắp xếp các tài liệu vào nhiều thư mục khác nhau trên Mac. Tuy nhiên, sau một thời gian, khi số lượng tập tin cũng như thư mục đã vượt ngưỡng vài ngàn thì việc tìm lại một đối tượng nằm đâu đó trở nên… vô phương. Nhưng may mắn là tính năng tìm kiếm Spotlight của OS X là hữu hiệu. Biểu tượng của nó có mặt ở nhiều vị trí trong OS X (thông thường nằm ở góc phải phía trên màn hình). Bạn nhấn vào đó và nhập thông tin (có thể là một phần tên tập tin hay nội dung bên trong) rồi sử dụng các bộ lọc (giới hạn khu vực tìm, chủng loại tập tin…). Trong Finder, bạn có thể dùng tổ hợp Command + F để kích hoạt lệnh tìm kiếm, trong khi Command + Spacebar (nút cách) sẽ mở Spotlight từ bất kì đâu. Ngoài việc tìm kiếm, Spotlight tiện trong các tác vụ khác như khởi động nhanh ứng dụng, tính toán, tìm kiếm tổng thể. Thậm chí nó còn có thể tra luôn từ điển bằng cách thực hiện mệnh lệnh tìm kiếm trong các cơ sở dữ liệu của ứng dụng…

7. Khôi phục mật khẩu quản trị



8. Yêu cầu nhận diện màn hình ngoài

Trong nhiều trường hợp, người dùng cắm thêm màn hình phụ vào máy Mac nhưng OS X lại không có phản ứng gì. Nếu bạn cũng rơi vào tình huống này, hãy thử sử dụng nút bấm Detect Displays (trong System Preferences > Displays) để buộc Mac tìm cách nhận diện màn hình mới. Nếu vẫn không hiệu quả, bạn khởi động lại máy trong lúc giữ tổ hợp phím Command + Alt + P + R và cho tới khi tiếng khởi động đặc trưng của Mac xuất hiện. Thao tác này giúp ngắt pin PRAM để khôi phục các thông số mặc định – bao gồm cả thông số kết nối màn hình. Ngoài việc giúp nhận diện lại màn hình ngoại, việc khôi phục PRAM mặc định cũng có thể dùng để xử lý nhiều sự cố khác – đặc biệt là các vấn đề liên quan tới thiết bị ngoại vi.

9. Khôi phục kết nối Wifi bị gián đoạn



Không gì khó chịu bằng việc bạn không thể truy cập mạng không dây cho dù đã thử đủ mọi cách. Nếu kết nối Wifi đột ngột bị ngắt, hãy kiểm tra xem có vô tình tắt Airport của máy hay không. Ngoài ra, bạn cũng nên vào System Preferences > Network, mở AirPort > TCP/IP rồi nhấn vào Renew DHCP Lease để xem lỗi có biến mất hay không. Dĩ nhiên, bạn luôn đảm bảo đang ở trong khoảng sóng Wifi đủ mạnh để sử dụng. Biểu tượng Airport trên thanh công cụ của OS X sẽ báo hiệu điều này bằng các vạch thông báo. Đôi khi, việc tắt Airport và bật lại cũng có thể giải quyết được vấn đề kết nối vì nhiều ứng dụng lúc kết nối hay thậm chí chính công cụ Airport của OS X cũng có thể gặp trục trặc.

10. Xem các tập tin WMV



Hiện tại, bạn có thể gặp phải vô số các định dạng phim ảnh khi truy cập Internet. Dĩ nhiên, cũng như Windows, không phải định dạng nào cũng có thể xem thoải mái trên Mac. Một điển hình thường gặp chính là các tập tin…

WMV – vốn là của riêng Microsoft. Để xử lý vấn đề này, bạn hãy tải bộ “codec” miễn phí Flip4Mac và cài vào máy. Flip4Mac cho phép QuickTime Player xem tốt các tập tin WMV. Ngoài ra, cách hiệu quả hơn là tải về VLC Player for Mac, giúp bạn xem được thậm chí là nhiều tập tin “lạ”. VLC cũng là thứ nên có trên máy của mọi người dùng Mac.