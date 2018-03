Tải chương trình (788 KB) tại đây .

Phần mềm nhỏ gọn này có 3 biểu tượng chính như sau:

Mục Lock Now là nút khóa nhanh máy tính. Khi bạn đã nhấn vào đây rồi, PC sẽ được bảo vệ hoàn toàn. Bạn chỉ vào được bằng quy ước hoặc mật khẩu tự đặt.

Configure chính là nơi người dùng cài đặt các tính năng khóa máy. 7 thẻ thiết lập bao gồm:

- Lock: có các lựa chọn khóa máy mà màn hình vẫn giữ nguyên; khóa máy và giấu đi các cửa sổ đang mở; khóa và giấu hết các nội dung trên màn hình (lúc này chỉ có mỗi màn hình xanh); khóa nhưng vẫn chạy một chương trình; khóa và chạy screensaver.

- Unlock: Bạn có thể chọn cách mở khóa khi nhấn phím nóng, chạm vào chuột, thao tác trên chuột (bấm chuột phải/trái trong số lần nhất định) kèm với password. Tại mục Unlock Password, bấm nút Change và nhập mật khẩu 2 lần.

- Display: là nơi bạn có thể trình diễn các đoạn chữ chạy trên màn hình với nhiều màu sắc, kiểu dáng khác nhau, chơi file media, cho người dùng vẽ vời bằng chuột khi khóa máy...

Màn hình này bị khóa nhưng vẫn chạy chương trình Windows Media Player và dòng chữ "hăm dọa". Ảnh: T.H.

- Các thiết lập nâng cao cho phép khóa máy kể cả khi khởi động lại; tự động khóa khi không dùng máy trong một khoảng thời gian nào đó. Bạn có thể cảm nhận được sự "nghịch ngợm" của người viết chương trình này khi họ cho phép "kẻ xâm nhập" máy tính để lại lời nhắn. Nếu chọn Allow visitors to leave message during locking rồi chọn Lock Now, người dùng sẽ thấy một cửa sổ nhỏ trên màn hình. Tại đây, "kẻ xâm nhập" có thể viết những lời "ca thán".

Virtual Screen là một tính năng độc lập khác trong chương trình này. Bạn sẽ thấy nó có một shortcut riêng bên cạnh Desktop Lock. Khi nhấn vào Start Virtual Screen, màn hình ngay lập tức biến thành dạng gần giống Windows XP lúc khởi động hoặc trong trạng thái khóa. Nếu đặt mật khẩu Admin, bạn có thể tránh được kẻ xâm nhập.

Người dùng có lựa chọn vào ngay màn hình ảo khi khởi động máy; tạo account "giả dạng" như Windows XP thật bằng cách gõ tên tài khoản ở phần Profile Manager.

Chương trình được dùng thử trong 15 ngày. Lưu ý ghi nhớ mật khẩu khóa máy và mật khẩu Admin.

T.H.