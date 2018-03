Bước đầu tiên để hạn chế những thông điệp không mong muốn mà vẫn đảm bảo được tiếng "lịch sự" là hãy làm sạch đẹp danh sách chat của bạn thông qua sắp xếp các nick lại theo từng nhóm. Sau đó, sử dụng chức năng online, offline tạm thời hoặc offline vĩnh viễn với các nick có trong danh sách bằng cách click chuột phải vào tên Group hoặc cá nhân, vào Stealth Settings và chọn chế độ mong muốn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng biện pháp cứng rắn hơn ngăn không cho một cá nhân nào đó "khủng bố" bằng cách xoá bỏ nick chat này và ghi lại ra giấy.

Sau đó vào Messenger chọn Preferences > Ignore list > Add. Yahoo Messenger sẽ hiện ra một cửa sổ khác để bạn nhập tên nick vừa xoá vào, chọn OK và nick này sẽ nằm ở khung Ignore only the people below như trong hình minh hoạ.

Nếu bạn không có nhiều mối quan hệ và không làm công tác hỗ trợ khách hàng trực tuyến qua tin nhắn IM thì hãy dùng biện pháp sau để từ chối bất kỳ tin nhắn nào của các nick không hiển thị trong danh sách chat của bạn.

Cách làm như sau: vào Messenger > Preferences > Ignore list > chọn Ignore anyone who is not on my Messenger List.

Thỉnh thoảng bạn bị một nick lạ gửi message, nhưng không làm sao đọc được nội dung tin nhắn này, vì có quá nhiều cửa sổ nhảy ra liên tục cho đến khi máy của "khổ chủ" bị treo. Giới chat gọi hình thức này là bị dội "bom tin nhắn".

Cách xử lý như sau: v ào Messenger chọn Preferences > Messages > click vào Show the messages in a single window.

Khi chẳng may click nhầm link chứa virus, để hạn chế tiếp tay phát tán sâu và tránh để những người dùng khó tính càu nhàu sự vô ý của bạn. Hãy nhanh tay thực hiện các bước sau trước khi virus kích hoạt và gửi link đến tất cả nick trong danh sách chat.

Vào Messenger chọn Preferences > Messages > click vào Insert a new line in a message.

Nếu không dính phải virus, bạn đừng dùng cách này vì khi gửi message bạn phải dùng chuột click vào nút send chứ không thể enter.

Ngọc Hằng