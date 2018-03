Chào đón Tết Mậu Tuất, FPT Shop dành tặng hai khách hàng may mắn nhất hai xe Mazda CX5 trị giá gần một tỷ đồng một chiếc.

Nếu chọn mua theo hình thức trả góp, bạn sẽ nhận hỗ trợ 100% lãi suất. Cụ thể, mua iPhone 8, 8 Plus, bạn chỉ cần trả trước 8 triệu đồng. Phần còn lại trả góp 0% lãi suất trong 8 tháng. Ngoài ra, chỉ cần trả trước 10 triệu đồng, khách hàng đã có thể sở hữu iPhone X. Phần còn lại trả góp 0% lãi suất trong 10 tháng.

Mua iPhone X và bộ đôi iPhone 8, 8 Plus, khách hàng có cơ hội trúng nhiều giải thưởng như xe Mazda CX5...

Tại FPT Shop, bạn còn có thể tham gia chương trình "thu cũ đổi mới", lên đời iPhone X tiết kiệm 10 triệu đồng. Theo đó, FPT Shop sẽ thu lại máy cũ với giá đến 9 triệu đồng và tặng khách hàng thêm một triệu đồng.

Danh mục điện thoại iPhone cũ được tham gia chương trình gồm có: iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, 6 Plus, iPhone 6s, 6s Plus, iPhone 7, 7 Plus, áp dụng cho cả máy phiên bản khóa mạng, hàng xách tay trầy, móp, tróc sơn, rỉ sét, sản phẩm không còn đủ phụ kiện hoặc đã hết hạn bảo hành.

Bên cạnh đó, mua iPhone kèm bất kỳ Apple Watch nào, bạn cũng được giảm ngay một triệu đồng. Tại FPT Shop hiện có nhiều sản phẩm đồng hồ đeo tay thông minh thuộc thương hiệu táo khuyết. Dòng sản phẩm mới nhất hiện nay Apple Watch Seri 3 được bán với giá từ 9,99 triệu đồng.

iPhone 8, 8 Plus và iPhone X mang vẻ đẹp mặt lưng bằng kính lần đầu tiên được Apple áp dụng.

Sản phẩm mua tại FPT Shop là hàng chính hãng, được đổi trả miễn phí trong 30 ngày. Bạn có thể chọn mua trực tiếp tại cửa hàng, mua trực tuyến hoặc gọi hotline 1800 6601 để được tư vấn, mua hàng nhanh.

Mẫu máy Dung lượng Màu sắc Giá bán lẻ

(đồng) Trả trước

(đồng) Trả góp một tháng (đồng) Kỳ hạn iPhone X 64GB Bạc, Xám 29,9 triệu 10 triệu 2,14 triệu 10 tháng 256GB 34,79 triệu 2,66 triệu iPhone 8 64GB Vàng, Bạc, Xám 20,99 triệu 8 triệu 1,74 triệu 8 tháng 256GB 25,79 triệu 2,38 triệu iPhone 8 Plus 64GB 23,99 triệu 2,14 triệu 256GB 28,79 triệu 2,78 triệu

Ra mắt vào cuối 2017, hai dòng smartphone mới nhất của Apple là iPhone 8, 8 Plus và iPhone X tạo nên cơn sốt trong giới yêu công nghệ. Không chỉ cải tiến cấu hình, hãng táo khuyết lần đầu tiên áp dụng mặt lưng bằng kính cho các mẫu máy thế hệ mới.

Tuấn Nhu