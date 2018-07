Nhà tôi kinh doanh dịch vụ in ấn, photocopy. Do thiết kế và vị trí nên trong nhà rất nóng bức. Tôi muốn mua quạt hơi nước để sử dụng một thời gian, do chưa có điều kiện mua điều hòa. Tuy nhiên, tôi nghe nói quạt hơi nước có thể làm hỏng đồ điện tử, trong khi nhà tôi có rất nhiều thiết bị từ máy photocopy, máy tính, máy in, laptop, các loại giấy tờ...

Mong mọi người cho lời khuyên và giải pháp. Xin cảm ơn.

Đặng Quang

Đặng Quang