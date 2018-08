Nhà tôi và hàng xóm sát vách, cả hai đều thích xem bóng đá. Tuy nhiên, nhà bên cạnh có sở thích hơi phiền, đó là hay mở loa hát karaoke trước, giữa và sau mỗi trận bóng (dù đội họ thích đá thắng hay thua). Bình thường lâu lâu mới xem một trận, phía nhà tôi vẫn chấp nhận được. Nhưng mùa World Cup tới đây, ngày nào cũng có trận đấu, tuần nhiều trận thì khỏi nói. Tôi không biết sẽ phải đối phó ra sao, vì nhắc khéo cũng đã vài lần.

Một số phương án tôi và vợ đã bàn như sau. Một là mua thêm cặp loa to, nhà bên hát thì nhà tôi cũng mở nhạc lớn, họ tắt thì tôi cũng tắt. Ngân sách chắc chừng vài triệu. Sau vài lần, hi vọng hàng xóm sẽ hiểu và thông cảm. Hai là mua hẳn chiếc TV to, từ 49 lên hẳn 65 inch, khi có đá bóng mời họ sang xem cùng. Cách này tốn kém hơn. Phương án đầu có vẻ hơi gay gắt, phương án sau thì không lẽ mấy ngày liên tục cứ mời họ sang ăn uống xem bóng cùng cũng không tiện. Tôi cũng sợ mọi chuyện lại thành ép hàng xóm mua đôi loa to hơn, TV lớn hơn.

Mong các bạn tư vấn giúp. Ai có kinh nghiệm hoặc từng rơi vào tình cảnh tương tự xin chia sẻ. Cảm ơn mọi người.

