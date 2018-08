Mình thấy LG V20 chỉ còn 6 - 7 triệu đồng cho bản like new và khoảng 9 - 10 triệu cho bản 2 sim chính hãng. Với mức giá này mình thấy khá ổn so với một flagship cũ. Mình nghe nói LG V20 tuy không bị lỗi đột tử như các dòng LG trước nhưng bị lỗi bóng mờ khá khó chịu.

Mọi người ai đã xài qua xin cho nhận xét về camera, màn hình và đặc biệt là pin. Tại vì mình nghe nói pin của V20 khá yếu và máy rất mau nóng khi xài lâu. Ngoài ra nên mua ở cửa hàng nào cho uy tín, mình ở Sài Gòn.

Xin cám ơn tất cả các ý kiến của mọi người.

Quandk

Coutinho273@gmail.com