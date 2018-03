Vì sao họ lại nhận định như vậy?



Vấn đề tương thích.



Đầu tiên phải kể đến lợi thế lớn của Apple khi vừa là nhà thiết kế phần cứng cũng vừa là công ty phát triển hệ điều hành. Nhờ vào yếu tố này, iOS viết cho iPad (iPad 2) sử dụng phần cứng, nhất là RAM rất hiệu quả, khiến cho người dùng cảm thấy các ứng dụng chạy rất mượt mà trên sản phẩm này và đem lại cảm giác thích thú.

Trong số các đối thủ chính của “Quả táo”, hầu hết đều sử dụng hệ điều hành của hãng khác. Thông thường, phần mềm sẽ được phát triển dựa trên những gì phần cứng có thể làm được. Tuy nhiên, trong trường hợp này thì lại ngược lại, các công ty như Samsung, Asus, Motorola, HTC... phải “gò” thiết kế của mình theo Android của Google. Bạn nên biết rằng, một khi sản phẩm tablet đã ra đời thì rất khó để có thể sửa chữa phần cứng. Mỗi thay đổi đồng nghĩa với việc phải thiết kế lại, đặt hàng linh kiện khác, đổi dây chuyền sản xuất… Trong khi đó, phần mềm nói chung và hệ điều hành nói riêng thì dễ dàng hơn rất nhiều.

Do đó, những nhà sản xuất thiết bị không thể chạy đua phiên bản theo mỗi lần nâng cấp hệ điều hành được. Ngược lại, Google muốn viết ra một phiên bản mới của Android phù hợp với tất cả những máy tính bảng đang sử dụng bản cũ cũng gặp vô vàn gian nan.

Như vậy là cả hai bên đang cầm chân lẫn nhau…

Cấu hình.

Nếu chỉ so sánh về mặt cấu hình, có thể thấy iPad 1 và iPad 2 có lượng RAM ít hơn hẳn so với các tablet khác. Chỉ là 256MB (iPad 1) và 512MB (iPad 2), rất khiêm tốn khi đứng trước 1GB, vậy mà các ứng dụng chạy trên sản phẩm của Apple lại mượt mà không kém, thậm chí là hơn so với các đối thủ.

Bạn cho rằng nhiều RAM hơn sẽ có lợi thế khi chạy đa nhiệm? Điều đó hoàn toàn đúng, tuy nhiên, trên một tablet, hầu hết nhu cầu là lướt web đồng thời nghe nhạc hoặc chơi game. Như vậy, nhu cầu đa nhiệm là không lớn, thay vào đó khả năng chạy ứng dụng thật trơn tru mới là quan trọng.

Màn hình

Theo Steve Jobs, CEO tài ba của hãng Apple, màn hình tiêu chuẩn đủ để người sử dụng tablet cảm thấy thoải mái là khoảng 10,1 – 9,7 inch. Các thiết bị với kích thước nhỏ hơn sẽ khiến bạn cảm thấy khó khăn khi chọn icon cũng như lướt web, đọc văn bản và chạy phần mềm. Lý do là bởi sự vướng víu khi chạm ngón tay vào màn hình cảm ứng. Khi đó, người dùng thà chọn smartphone còn hơn. Trên thực tế màn hình 7 inch của chiếc PlayBook đến từ RIM và Samsung Galaxy Tab 7 thực sự không nhận được sự đón chào nồng nhiệt từ phía người tiêu dùng như mong đợi và có doanh số bán ra thuộc loại thấp. Hãng Samsung thậm chí đã phải tung ra một phiên bản tablet 10 inch để phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Bên cạnh việc kích thước hợp lý, còn một yếu tố rất quan trọng khi so sánh các loại màn hình, đó chính là chất lượng cảm ứng. Trong số các tablet PC nổi danh, iPad có độ phân giải thấp nhất, tuy nhiên, “độ sướng” khi chạm vào bề mặt và điều khiển thì lại vượt trội. Thực tế, chỉ có Asus và HP là theo kịp Apple ở công nghệ cảm ứng này.

Kiểu dáng.

Tiếp theo là kiểu dáng thời trang của chiếc iPad với những đường cong tinh tế cùng trọng lượng tương đối, dễ dàng cầm trên tay mà không bị tuột. Hầu hết các sản phẩm khác đều có thiết kế bên ngoài trông vuông, thô, nặng và khó cầm. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ nhà thiết kế của các hãng khác không đủ tài giỏi để tạo ra một sản phẩm bắt mắt hơn? Xin thưa rằng đó là do những cục pin. Apple đã tạo cho mình lợi thế lớn khi đặt hàng được pin có chất lượng tốt với hình dáng và trọng lượng theo ý họ thay vì chịu đựng “uốn dẻo” theo người khác.

Quảng cáo.

Một điều quan trọng hơn nhiều so với đặc tính kỹ thuật, đó là khả năng tiếp cận thị trường. Ai cũng biết iPad ra đời đầu tiên, các hãng khác xuất phát muộn hơn hẳn Apple và phải rượt theo "tướt bơ" mà vẫn không kịp. Vậy ra đời trước có lợi thế gì mà lớn như vậy, chẳng qua cũng chỉ là bán trước một thời gian thôi mà?

Vâng, “ra đời trước” không chỉ đơn giản như vậy. Lợi thế to lớn mà Apple đạt được chính là quảng cáo miễn phí. Khi một sản phẩm cùng loại ra đời sau, kiểu gì nó cũng bị so sánh với một đối thủ nào đó để khẳng định rằng mới thì tốt hơn. Như vậy, cái tên iPad sẽ được nhắc đi nhắc lại vô số lần mỗi khi có tablet nào đó ra mắt thị trường. Người tiêu dùng khi tham khảo bất kỳ máy tính bảng nào đều có thấy nhắc đến iPad, điều tất nhiên, họ sẽ bị ấn tượng bởi sản phẩm của Apple rồi nhanh chóng coi nó là “số một” bởi dường như nó đang bị cả thế giới tablet vùi dập không thương tiếc mà vẫn sống cực kỳ khoẻ mạnh.

Và cuối cùng, ai là người không thích “đỉnh cao” đây?

