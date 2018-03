Chào Cộng đồng Số Hóa.

Nokia N8 vừa được cập nhật lên Anna chưa lâu và có lẽ đa phần người dùng cũng có thể cảm nhận những nét mới cũng như những nỗ lực của Nokia. Hôm nay, mình xin có vài cảm nhận về bản Belle (demo) với N8, phần lớn tập trung vào những thay đổi cải tiến trong camera.

1. Trình duyệt web.

Theo cảm nhận thì trình duyệt web của Belle nhanh hơn khoảng 30% so với Anna. Tốc độ cảm ứng đã được cải thiện đáng kể và khá mượt (tuy vẫn chưa mượt bằng những điện thoại cảm ứng gần đây trên thị trường).

2. Pin.

Theo Nokia, Belle sẽ mang đến sự tiết kiệm pin khoảng 20% so với Anna. Còn thực tế thì mình thấy nhiệt độ bản này máy mát hơn.

3. Có 5 màn hình chính và một số thay đổi trong trình phát nhạc và video.

4. Camera và video.

Phần này có lẽ được mọi người chờ đợi nhất. N8 đã có UI camera mới, tốc độ truy cập khá nhanh và một số cải tiến đáng kể về hiệu năng chụp ảnh. Phần này vẫn trong giai đoạn beta labs nhưng mình xin chia sẻ những thay đổi như sau.

- Khử mắt đỏ: Chế độ này sẽ được kích hoạt ngay trong khi để đèn Flash Auto, với những cải tiến và phát hiện và nhận diện nhanh cùng với việc khử mắt đỏ theo công nghệ mới nhất hiện tại. Tại chế độ này, kết hợp với ISO 400, bạn có thể có những bức ảnh rõ nét tại khoảng cách 3,5m (theo lời trưởng nhóm camera, Mr. Damian Dining).

Cũng theo ông Damian, năm ngoái có khá nhiều người dùng phàn nàn về chuẩn nén ảnh 2MB. Năm nay, với những tiến bộ trong công nghệ nén ảnh, dung lượng nén vẫn được giữ nguyên nhưng sẽ cung cấp với chất lượng cao hơn và chi tiết hơn, nhiễu gây ra do nén ảnh cũng như các chi tiết mờ nhẹ ở 4 góc khi chụp góc rộng cũng được giảm thiểu đáng kể.

- Tối ưu hóa dynamic range: Tone màu Natural (tự nhiên) vẫn chiếm xu hướng chủ đạo. Những tấm ảnh cho ra sẽ thật với mắt nhất và ít xử lý để có cái nhìn tự nhiên và chi tiết cao.

- Cân bằng trắng: Áp dụng công nghệ cân bằng trắng mới nhất của Nokia.

- Video: Hiện tại phiên bản Anna, chế độ quay video đã hỗ trợ tự động lấy nét nhưng khung hình vẫn còn 25 khung hình/giây. Tại bản Belle, khung hình đã lên 30 khung hình/giây, và tự động lấy nét cũng khá nhanh khi tập trung vào chủ thể trong vòng dưới 1 giây. Cũng theo ông Damian, thuật toán lọc tiếng ồn khi quay video cũng được phát triển để cung cấp những đoạn video chất lượng cao hơn với âm thanh tốt hơn.

- Zoom thông minh 3X: Chế độ này cũng đã khá quen thuộc với nhiều người dùng N8, trong các phiên bản trước. Trong phiên bản này, chất lượng zoom sẽ nhanh hơn, và chi tiết tại 3X theo Damian sẽ "keep the highest level of details", tức là các chi tiết sẽ được tái hiện ở mức cao nhất. Đồng thời khi ở chế độ chụp chân dung ban đêm (Night Potrait) tốc độ màn trập cũng giảm xuống còn 1/5 giây để thu được bức hình hoàn hảo hơn.

- Chế độ khử nhiễu tốt hơn: Damian không đề cập đến vấn đề khử nhiễu, nhưng ông có hé lộ có thể sẽ xem xét việc cung cấp ISO 1.200 nhằm phục cho những bức ảnh chụp đêm nếu khả thi. Điều này chứng tỏ khả năng khử nhiễu của N8 có thể cải thiện ít nhiều vì mức ISO cao nhất hiện tại của N8 là 800. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn "đang xem xét". Tuy nhiên, chế độ EV vẫn giữ ở mức +/-0.5 không thay đổi so với một phần ba trên N9.

Những thông tin về camera trên được thảo luận trong mục camera beta labs của Nokia nhằm tiếp thu ý kiến khách hàng nhằm tối ưu hóa hiệu suất chụp ảnh của N8, một trong những chiếc điện thoại chụp ảnh hàng đầu hiện nay.



Kết luận

Với hệ điều hành Symbian Belle và một số cải tiến về hiệu năng trình diễn cũng như thay đổi trong camera và video. N8 vẫn là một chiếc điện thoại đáng giá, tuy tốc độ và một số khía cạnh khác có phần hơi lạc hậu so với hiện tại. Mong các bạn góp ý chia sẻ, không vào cãi nhau gây mất đoàn kết.

Thân ái và hẹn gặp lại.

Nguyễn Thành

thanhnguyen1246@...