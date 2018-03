Cũng như nhiều người hâm mộ và cả người không phải là ifan, tôi cũng háo hức mong chờ từng ngày, rồi thức đêm hôm 4/10 đến tận 2 giờ rưỡi sáng, mở một lúc nhiều tab trình duyệt và sục sạo nhiều địa chỉ "live video", blog, TV... để nhằm có được những thông tin hình ảnh mong chờ về một chiếc iPhone hoàn toàn mới, iPhone 5 với kiểu dáng mới, công nghệ mới, chất liệu mới, tính năng mới... Để rồi cũng có cảm giác hơi hụt hẫng vì cuối cùng vẫn chỉ là sự hiện diện của hình bóng chiếc iPhone 4 đã quen thuộc hơn một năm nay mặc dù đã có thêm chữ S với đầy đủ hàm nghĩa của nó Super, Special, Speed...

Theo chủ quan, sau khi nhìn nhận lại vấn đề và tự đặt câu hỏi, tại sao lại Apple iPhone 4S mà không là iPhone 5?

Xin có một vài nhận định cá nhân như sau:

1. Công nghệ phần cứng nếu Apple đưa vào sản xuất để "cho ra đích đáng một cái iPhone 5" vào thời điểm này có lẽ chưa đủ chín muồi. Những thứ chúng ta mong chờ là công nghệ mới, chất liệu mới như Liquid Metal, NFC, công nghệ pin năng lượng cao... có lẽ giá thành sản xuất còn cao (LM, Pin...) và tính thực tế ứng dụng (NFC...) chưa đủ để tạo nên một thị trường. Nhồi nhét nhiều công nghệ với cấu hình cao mà không sử dụng hiệu quả không phải là tiêu chí sản xuất của Apple.

2. Công nghệ phần mềm mà đại diện tiêu biểu ở đây là nền tảng iOS 5 so với iOS 4 - chưa thực sự tạo ra sự cách tân và iCloud - chưa thực sự là hoàn chỉnh. Apple cần 6 tháng đến một năm nữa để tự mình phát triển cũng như cần thời gian cho cộng đồng khám phá, ủng hộ và cùng xây dựng. Một năm nữa chúng ta chắc chắn sẽ thấy iSync, iCloud... và iOS 5 sẽ là như thế nào khi so sánh với các hệ điều hành di động khác trên thị trường.

3. Thiết kế kiểu dáng mới, đây là điều tạo ra sự khác biệt khi so sánh sản phẩm của Apple nói chung với sản phẩm của các hãng khác. Như vấn đề cái màn hình 3,5 inch, 4 năm tuổi của iPhone, tôi đặc biệt trông đợi sự thay đổi này để thỏa mãn thú lướt web di động hay xử lý email trên đường công tác. Đứng ở góc độ người dùng, chúng ta mong đợi một màn hình - hiện đã đẹp và thỏa mãn phần lớn nhu cầu màu sắc - phải to hơn chút nữa, hơn nửa inch nữa ít ra không tạo cảm giác nhỏ bé trước các đối thủ cạnh tranh mà còn làm cho việc giải trí xem phim, chơi game hay xử lý công việc nhiều thuận lợi và đầy đủ hơn. Nhưng công bằng hơn, việc thay đổi kích thước màn hình không đơn giản chỉ là tấm nền to hơn nửa inch đường chéo mà kéo theo nó là rất nhiều thay đổi, chỉ nói về phần mềm thì hàng loạt các game và phần mềm ứng dụng phải thay đổi cho phù hợp với kích thước màn hình mới, hàng ngàn lập trình viên phải chỉnh sửa code, biên tập lại hình ảnh đồ họa... cho phù hợp với hoạt động và tiêu chuẩn mới, đó là công việc không hề nhanh chóng và dễ dàng ngay lập tức.

4. Thay đổi kiểu dáng cũng là thay đổi cả dây chuyền sản xuất, khuôn mẫu, khối lượng vật tư nguyên liệu - liên quan rất nhiều đến giá thành và hơn nữa thay đổi cả một thế giới cộng sinh các linh kiện phụ kiện của chính Apple và các đối tác ăn theo - đây là việc mà Apple cần thời gian để đáp ứng cũng như tận dụng hơn nữa vòng đời dây chuyền sản phẩm đã có nhằm đảm bảo tối ưu nhất những gì đã đầu tư. Hãy tưởng tượng dock của iPod, iPhone thế hệ trước không dùng được cho iPod, iPhone thế hệ sau...

5. Cuối cùng là vấn đề thị trường, Apple dù sao cũng phải giữ mối quan hệ kinh doanh chặt chẽ đối với các đối tác viễn thông lớn - con cá vàng của Apple ở thị trường Mỹ như AT&T, Verizon. Như một số chuyên gia đã nhận định, hợp đồng 2 năm cho chủ sở hữu thế hệ iPhone 4 mới đi được nửa chặng đường và không phải ai, người dân Mỹ nào cũng có nhu cầu - hoặc có tiền để nâng cấp lên một chú iPhone hoàn toàn mới - iPhone 5 - với những điều kỳ vọng mà chỉ có dân khát khao công nghệ mới ngày đêm mơ về em nó.

VNISO

vniso@...