Tôi cũng là người yêu thích công nghệ như bao độc giả khác của Số Hóa và tôi đặc biệt thích các sản phẩm của Apple.

Khoảng vài năm trước, một hôm tôi vào Computer Lab của trường đại học ở Mỹ, tôi thấy toàn bộ máy vi tính trong phòng đều là iMac. Tôi ngồi xuống một máy và thấy chạy cả Mac OS và Windows. Từ đó, tôi thường vào Computer Lab để dùng máy iMac. Dùng được một thời gian tôi thấy computer của Apple không chỉ có hư danh. Tôi quyết định bán con XPS 13 để mua Macbook Pro, nhưng vẫn dùng 2 hệ điều hành. Sau vài năm dùng các sản phẩm của Apple, tôi thấy thật sự yêu thích và có lẽ cũng hiểu đôi chút vì sao lại có nhiều iFan.

Phải nói MAC OS là một hệ điều hành ổn định nhất mà tôi thấy. Từ Windows 98, Me, XP, Vista, Windows 7, chưa khi nào mà tôi không cần phải cài lại máy. MAC OS thì khác, chưa hề phải cài lại, ngoại trừ đôi lần nâng cấp phiên bản. Dùng MAC cũng không cần cài những phần mềm như anti virus, hay tune up hay 1001 những phần mềm khác giúp Windows chạy ổn định hơn. Giá cả của Apple thường đắt hơn so với cấu hình tương đương ở những máy khác mà thậm chí còn thường đi sau những hãng khác. Ví dụ đến giờ Macbook vẫn chưa có ổ Blu-ray, USB 3, iPhone vẫn chưa có 4G, tablet duo core thì cũng ra sau người ta. Vậy tại sao người ta vẫn mua? Một phần là nhờ hệ điều hành của Apple. Những người dùng Apple thường không muốn đánh đổi sự tiện lợi của hệ điều hành (MAC OS, iOS) mang lại để lấy những thứ mà sản phẩm Apple chưa có.

iOS cũng thế, khi ra phiên bản mới thì có thể update ngay, tôi cũng dùng Android và iOS, khi iOS 4.3 ra tôi có thể nâng cấp ngay, còn con Galaxy S của tôi thì không. Từ 2.1 lên 2.2 cũng phải chờ dài cổ, bây giờ đã có 2.3 những mình vẫn cứ ngậm ngùi dùng 2.2.



Apple thiết kế rất đẹp các sản phẩm của họ. Tôi thường thấy các trang công nghệ nói cái phone này, laptop kia nhìn giống iPhone hay Macbook nhưng tôi không thấy điều ngược lại. Tôi nghĩ thiết kế góp một phần cũng không nhỏ để giữ chân iFan và hấp dẫn thêm những đối tượng khác.



Ngoài những cái mượt mà bắt mắt trên những sản phẩm, Apple còn phục vụ khách hàng cực tốt. Có một lần tôi đánh rơi khá mạnh con Macbook của mình, vẫn chạy tốt nhưng nhìn xấu đi vì móp méo quá. Tôi quyết đình mua vỏ ngoài và thay. Sau 6 tiếng mày mò tháo ráp tôi đã thay được, nhưng cuối cùng dư ra 3 con ốc. Kệ nó, nhìn đẹp chạy tốt là được, dư ốc cũng không sao. Khoảng một năm sau ngày được thay vỏ màn hình bỗng nhiên đen thui. Tôi nghĩ là do lần thay vỏ gắn cáp LCD lỏng nên tháo ra gắn lại nhưng vẫn đen thui. Tôi đem ra Apple Store, nghĩ là mình sẽ phải trả một số tiền cho nó sửa vì máy chỉ bảo hành một năm. Nhưng tôi không phải trả một đồng, Apple nói do lỗi card màn hình nên họ sửa miễn phí. Điều đó bình thường nhưng tôi hơi ngạc nhiên vì máy của mình số serial ngoài vỏ khác với bên trong, đã tháo banh ra 2 lần nhưng vẫn được bảo hành. Một tuần sau tôi nhận lại máy (gửi về tận nhà).

Khách hàng của Apple không chỉ là những người choai choai như nhiều người vẫn nghĩ. Khi ra Apple store tôi thấy đủ mọi thành phần. Từ những đứa con nít đang ngồi chơi game trong khi chờ đợi bố mẹ cho đến những ông già bà cả (khá nhiều) đang được nhân viên chỉ cách sử dụng Macbook, iPhone. Apple đã thắng ở phần cạnh tranh khách hàng lớn tuổi. Ở Mỹ, ông bà già thường không sống chung với con cái để hỏi này nọ và những người già thường là những người có tiền. Tôi có người bạn, U30, trong ngày ra trường được ống bố, U70 tặng một chiếc Macbook Pro và bây giờ anh ta cũng như bao iFan khác, "once you go Mac, you never go back".

Hàng của Apple đắt nhưng thường có giảm giá cho những người có liên quan đến giáo dục như thầy cô, sinh viên. Giá của những phần mềm cũng giảm đáng kể. Khi ra phiên bản hệ điều hành mới giá cũng khá mềm để nâng cấp so với Windows.

Những phần như giá cả, phần mềm thì ý tôi nói giá gốc, phần mềm bản quyền, còn cái giá trên trời ở Việt Nam hay phần mềm lậu, hack này nọ thì miễn bàn.

Mọi người có thể nói tôi ngu, đang quảng cáo, miễn phí cho Apple. Tôi công nhận có quảng cáo cho Apple nhưng tôi không thấy mình ngu. Tôi đã giới thiệu, khuyên người khác chuyển sang dùng sản phẩm Apple. Kết quả là những người nghe tôi "dụ" đều cảm thấy thật sự hài lòng. Tôi thấy việc mình quảng cáo miễn phí cho Apple là bình thường, tôi ăn tô phở ở tiệm nào đó thấy ngon rồi tôi cũng sẽ kêu hết người này đến người kia đến đó ăn.

Tôi chỉ khen sản phẩm của Apple thôi, không có ý chê những thứ khác, các bác đừng vào ném đá, tội nghiệp. Đồng đạo võ lâm với nhau cả, chỉ khác môn phái thôi nhưng cũng nên chung sống hòa bình.

T.T.

killerspin1@...