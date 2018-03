Đây như là diễn đàn để các bạn trao đổi những thông tin về các loại máy, ưu nược điểm của chúng. Đừng nên phát ngôn những điều chê bai quá thể. Nếu mình không thích sản phẩm này ở điểm gì thì mình nên chỉ ra để mọi người tham khảo. Còn đẹp, bền, tốt còn tùy thuộc vào sở thích và túi tiền của mỗi người.

Tôi là người rất đam mê công nghệ và xài đồ IT. Tôi có một số đánh giá chung về một số sản phẩm mà tôi biết để các bạn cùng tham khảo và trao đổi.

1. Về sản phẩm Apple.

Mặc dù tôi không mua sản phẩm này, kể cả điện thoại và laptop nhưng tôi cho điểm 10 về thiết kế. Thậm chí là miễn chê. Tôi đã từng mê mẩn trước những sản phẩm này và đã từng rất nhiều lần muốn mua bởi sự đẹp quyến rũ của nó nhưng phải dừng lại bởi cấu hình của nó không đáp ứng nhu cầu của tôi chứ không phải vì nó đắt.

Đối với tôi, laptop phải nhỏ gọn, mạnh mẽ, kiểu dáng dễ coi, trông chắc chắn là ok. Airbook và Macbook nhỏ gọn đẹp nhưng may Apple dùng phần mềm Mac là phù hợp nhất nên nó phù hợp cho người dùng về đồ họa,còn người dùng búa xua nhiều loại phần mềm ứng dụng thì phải là Windows. Bởi lẽ đại đa số chúng sẽ thích hợp với Windows. Dĩ nhiên, Macbook và Airbook cũng có thể cài được Windows nhưng chạy sẽ không mượt. Đó là lý do mà tôi không mua laptop của Apple.

2. Về sản phẩm của Lenovo.

Về thiết kế mẫu mã thì đúng là kém sáng tạo, thậm chí là tụt lùi. Những sản phẩm của IMB trước đây sau khi Lenovo mua đã cải lùi rất nhiều. Dòng T, thì T43 vẫn còn đề can IBM Thinkpad (đời cuối cùng của dòng T còn nguyên bản của IBM), nhưng khi Lenovo gắn mác Lenovo và chỉ giữ chữ ThinkPad thì trông quả là thô. Dòng X cũng thế nhưng đỡ hơn. Đặc biệt từ X200, Lenovo để viền mép màn hình quá to trông rất thô khi mở máy. Kéo lại bàn phím và kiểu dáng vẫn giữu form cũ của IBM nên còn coi được. Chất lượng dòng T và X là tuyệt hảo. Rất phù hợp về giá và cấu hình.

Còn các dòng máy gốc của Lenovo, dòng Y, Idea, tôi chỉ cho điểm 6, bù lại là cấu hình và giá cả tương đối hợp lý đối với những người không quá kỹ tính về hình thức và không rủng rỉnh túi tiền. Về phiên bản Y460 với cấu hình như trên và giá như vậy nếu đã có VAT là hợp lý và phù hợp với dân kỹ thuật về xây dựng, cơ khí…

Thực sự là các dòng gốc của Lenovo trông không chắc chắn.

3. Máy Sony.

Thiết kế của dòng Z và X cũng đáng nể, tôi cho điểm 9.5. Dòng X thì không thể gọi là laptop vì cấu hình yếu. Còn dòng Z thì đáng nể về cấu hình mà Sony đầu tư cho nó nhưng đổi lại cái giá cũng trên trời. Hiện nay có modem dòng Z được trang bị chip Core i7, 2.66 đến 3.33 Mhz, 8GB RAM, SSD 512GB, ổ Blu-ray... và giá cũng ngót 100 triệu. Còn các dòng khác của Sony thì tôi không có ý định mua nên tôi không tìm hiểu. Còn vận hành thì chưa chắc “trâu bò” như dòng T và X của Thinkpad.

Đó là những đánh giá của tôi về những gì tôi biết. Mong các bạn đã dùng hoặc biết những sản phẩm nào nên đưa ra các ưu nhược để mọi người tham khảo nhé.

