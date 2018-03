Về tốc độ, BlackBerry chẳng thua kém thằng nào hết vì cái hệ điều hành nó chỉ cần con chip như vậy thì xử lý mượt (cái này Nokia cũng vậy). Không phải ngẫu nhiên mà RIM chọn con số 624 MHz cho phần cứng của 9780. Con BlackBerry 9900 1,2 GHz thật sự không cần thiết, chắc là chỉ để làm vừa lòng những người tham thông số, vì có xử lý nhanh hơn thì cũng khó mà phân biệt được, chỉ tổ tốn pin. Thử hỏi mấy con trên 1 GHz có con nào dùng pin được trên 5 ngày không? Hay là "chọt chọt", Wi-Fi một ngày là phải lo cắm sạc? Thời gian cắm sạc thì còn làm được việc gì, đi đâu được nữa?

Người làm việc thích BlackBerry vì hệ điều hành của RIM thông minh số một, xử lý nhanh và sắp xếp thông minh, kết nối tốt, ổn định phục vụ công việc tốt. RIM chỉ thua Android và iPhone về số lượng các ứng dụng (mà dân làm ăn cũng chẳng rảnh mà ngồi thử hết cái ứng dụng này tới cái khác).

Tôi thấy RIM nên phát huy thế mạnh của mình, không cần thiết phải chạy theo "bọn" cảm ứng ra con 9800 và 9900 làm gì. Tập trung đầu tư nâng cấp cho 9700 và 9780 là được. BlackBerry tiếp theo tôi thấy chỉ cần làm to một tí để bấm thoải mái hơn và nhìn màn hình to hơn (cỡ 9900, nhưng đừng "chơi" cảm ứng) và nâng dung lượng pin lên cỡ 1.800 hay 2.000 MHz là ok. Và quan trọng là giữ lấy cái bàn phím QWERTY dạng thanh xử lý công việc nhanh gọn lẹ, đừng có cảm ứng "chọt chọt" làm gì chỉ tổ mất thời gian và tốn pin.

Về vấn đề giá thành, vì BlackBerry là dành cho giới doanh nhân nên giá chính hãng như vậy cũng không vấn đề đối với giới này, đáng giá tới từng xu. Còn anh em nào thấy hợp với BlackBerry mà kinh tế eo hẹp thì cứ chơi hàng xách tay hoặc hàng like-new (đừng có "gà" quá mà bị lừa là được, hoặc lựa chỗ nào uy tín mà mua), bảo đảm "ăn đứt" mấy cái điện thoại mới cùng giá.

Nếu bác nào thích chơi game thì lấy iPhone, rảnh ngồi vọc phần mềm (và rảnh ngồi chờ sạc pin) thì Android.

Bao