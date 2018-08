Món đồ công nghệ yêu thích của tôi không phải là một chiếc điện thoại đắt tiền hay những phiên bản được sản xuất giới hạn mà là một chiếc điện thoại iPhone 4S "made by me". Chiếc máy có mặt lưng trong suốt do chính tay tôi làm ra.

Tôi cũng đã thức cả đêm để vọc vạch và tìm cách mở nó ra để làm mặt lưng trong suốt. Sau hơn một tuần, tôi đã làm thành công. Tôi cảm thấy thật tuyệt vời và tự hào khi cầm chiếc điện thoại đó ra ngoài đường dù nó khá cũ - ra mắt từ năm 2011.

Một số hình ảnh về chiếc iPhone 4S mặt lưng trong suốt do tôi "tự chế":

Smartphone yêu thích của tôi là chiếc iPhone 4S đã ra mắt từ năm 2011 nhưng đã được "tinh chỉnh nhỏ".

Tôi mày mò tháo mặt lưng và thay bằng chất liệu trong suốt khác để thấy được các linh kiện bên trong.

Chiếc máy này khiến tôi cảm thấy tự hào bởi mất nhiều thời gian để "vọc" và làm ra chi tiết mặt sau đặc biệt.

Nguyễn Hữu Thiện

