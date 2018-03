Trước khi viết bài này, mình xin nói trước là trước giờ mình rất thích HTC cũng như đang dùng Sensation, nên đánh giá là hoàn toàn khách quan như những gì đang cảm nhận được về "em" này.

Khi mới mua máy, mình rất hài lòng về bề ngoài của nó, đẹp hơn nhiều so với ảnh quảng cáo, cầm rất chắc tay. Tuy nhiên, khi vừa mở máy lên đã thất vọng do giao diện tiếng Việt bị lỗi ở màn hình mở khóa, phần này đã khắc phục được sau khi nâng cấp phần mềm (cập nhật tự động khoảng 5 phút), cùng làm bằng nhôm nhưng máy nóng hơn nhiều so với HTC Desire HD. Nói thật là rất nóng luôn. Cảm giác khó chịu nữa là máy rất nhanh hết pin và nhanh bị mất sóng (còn tệ hơn cả "em" Desire HD cũ của mình).

Bù lại những khuyết điểm đó là máy chạy rất mượt và nhanh, nghe nhạc cũng hay nữa chứ, loa ngoài cung to hơn "em" Desire nhiều...

Nhìn màn hình của Samsung S II, ai cũng khen đẹp, nhưng mình lại thấy màn hình của HTC Sensation đẹp hơn, màn hình trong, màu sắc cũng dễ chịu và thực tế hơn. Giao diện 3D thật tuyệt vời, nó rất đẹp, tiện dụng và hầu như là không có độ trễ. Khi so với Desire HD về các mặt như màn hình, giao diện , tốc độ, chất lượng âm thanh... thì Sensation tốt hơn nhiều (do sử dụng chip lõi kép). Tuy nhiên, thời lượng thì chẳng có gì khá hơn.

Tran Anh

trananh_ken@...