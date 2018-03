Em vì đã nghe bùi tai nên vừa mới lỡ "múc" một em Galasy S2 hàng xách tay phiên bản Hàn Quốc tại một cửa hàng điện thoại trên phố Đường Thành (Hà Nội). Em kể chuyện này mong các đàn anh yêu công nghệ biết để tư vấn và chỉ bảo cho em.

"- Alo, anh ơi, cửa hàng em có S II về rồi đấy.

- Thế à, hay quá, giá mấy?

- 17 triệu 500 anh à.

- Úi sao đắt thế?

- Đắt là tùy nhà mạng mà anh. Hàng của em là nhà mạng AT&T của Mỹ cơ mà.

- Okie anh đến ngay đây."

Buổi trưa hôm đó em đến nơi.

"- Anh ơi chỉ còn có mỗi con này thôi, phiên bản Hàn Quốc. Những con khác người ta đăng ký trước và lấy hết rồi.

- Thế phiên bản Hàn Quốc so với những bàn khác thế nào?

- Cùng một mẹ mà anh, cùng phần cứng, hệ điều hành... chỉ khác có mỗi thương hiệu nhà mạng thôi.

- Thế à, vậy có bớt giá không?

- Không đâu, hàng chẳng có về để màn bán nữa là. Anh không mua thì thôi. Nếu anh mua có gì trục trặc cửa hàng em cho một đổi một trong vòng một tuần, bảo hành một năm.

- Okie."

Khi ra về lòng em lúc ý dào dạt cảm xúc khi cầm trên tay mỗi cái giấy bảo hành cùng cái hộp trong đó có "em nó". Sao mà yêu mà quý.

Tối đó về em mới có thời gian đem mới đem ra để vọc. Sao mà lắm icon tiếng Hàn thế, làm sao biết để sử dụng đây, "pó tay chấm xuống ruộng" thôi. Gọi điện mà phải qua mấy bước lủng củng, bấm số xong anh Hàn Quốc còn hỏi lại "bác muốn gọi trong nước hay quốc tế?" - lại phải chí vào nút quốc tế mới gọi được, không khéo nó cứ roaming quốc tế thì chỉ có mà "đứt cước". Đang đang lái ôtô mà nghe gọi chắc là mệt. Nhắn tin lằng nhằng thử mãi không được, mà màn hình cảm ứng thì cực nhạy, lỡ đụng lầm nhẹ như muỗi đậu là ứng dụng bên anh Hàn nhảy lên ngay. Có cái tắt được, có cái thì mò mẫm lằng nhằng mãi. Rồi là tự nhiên tất cả ứng dụng đã sử dụng qua cứ thay nhau tự động chạy không cần phải xin phép. Tắt được cái này thì lại có ứng dụng tiếp theo thi nhau trình diễn. Ôi cái đa nhiệm này thật là khủng. Thôi đành để đến sáng làm chú ếch con đến ngồi học bài ở cửa hàng thôi và nhờ các anh kỹ thuật tắt dùm hộ.

Sáng hôm sau là ngày thứ hai sau khi mua, em đến cửa hàng để làm chú ếch đi học bài thì được các anh kỹ thuật hướng dẫn rất tận tình vui vẻ. Riêng cái khoản kiểm tra tài khoản sim *101# thì các anh kỹ thuật bên ý cũng đành "bó tay chấm com". Các anh ý an ủi và hứa là khi nào có bản rom mới sẽ up cho bản rom quốc tế.

Ối giời ơi, thế bây giờ em mới biết. Thế sao khi bán không nói ra cứ bảo là như nhau. Đợi bản rom mới thì đến "mùa quýt chín" à.

Em yêu cầu đổi máy khác có bản rom quốc tế, nếu bây giờ hàng chưa có về em sẵn lòng đợi và xin chịu một phần chi phí thỏa thuận nhỏ thôi vì đã lỡ "bóc tem" em nó rồi. Nhưng anh chủ cửa hàng không cho đổi với lý do chỉ đổi khi phần cứng có lỗi và sẽ mua lại máy của em với giá là 14 triệu đồng.

Cố gắng ngắn gọn là vậy, mong các bác chỉ giáo cho em. Anh chủ cửa hàng ép uổng em quá lắm, chỉ trong 3 ngày mà em mất đi những 3 triệu đồng à, đau em lắm.

Máy của em vẫn để ở cửa hàng, không cầm về nữa kẻo sau này mang vạ oan vì những lỗi vẩn vơ.

Ếch con yêu công nghệ