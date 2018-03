Về tốc độ, con máy này "okie" lắm, hơn hẳn Sensation của HTC, chỉ có màn hình nhỏ hơn chút thôi. Mình xem HD mà chả thấy bị giật như những bạn đã comment(chắc bạn đó không thích LG).

Chơi game cũng rất được, lướt web cũng ăn đứt HTC Desire S và S1 mình từng xài. Nếu bạn lướt web liên tục thì cũng được 5 giờ. Máy này nghe nhạc cũng khá, loa ngoài to nhưng thật sự mình không hài lòng lắm về chất lượng tai nghe của nó. 15 triệu mà tai nghe dở tệ, giá như được tai nghe như Sony Ericsson Arc thì mình chắc không có gì phải nói.

Nếu bạn là tín đồ của công nghệ và thích công nghệ cảm ứng thì bạn nên mua những điện thoại chip dual core như LG Optimus 2x hay Samsung Galaxy S2. Còn nếu xài chip đơn thì sẽ rất nhanh bị lỗi thời với hàng loạt các kho ứng dụng được viết dành riêng cho dual.

Với người thích chơi game và lướt web liên tục như mình, Optimus 2x không dùng được một ngày. Mình cũng gọi khá nhiều khoảng 30 cuộc mỗi ngày, tuy nhiên, nếu so với các điện thoại mà mình đã xài thì cũng tốt hơn một chút, không đến nỗi tệ như tin đồn. Mọi người thường so sánh các điện thoại với iPhone 4 nhưng mình xin nói là iPhone 4 không đủ đẳng cấp để so sánh với những điện thoại như Optimus 2x. Màn hình thì nhỏ, chip đơn.

