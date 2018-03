Điện thoại chạy Android cấu hình ngày càng mạnh, phải nói là cực mạnh. CPU đã đạt tới 1,5GHZ và đã có chip lõi kép, RAN thì gần 1GB. Nhưng cấu hình mạnh như vậy để làm gì với hệ điều hành Android?

Trước giờ mình đã trải nghiệm và xài một thời gian các dòng sản phẩm từ Nokia, iPhone, HTC, BlackBerry và Palm. Mình đã xài nhiều hệ điều hành rồi nên cũng có một chút ít kinh nghiệm và có sao mình sẽ nói vậy.

1. Chắc các bạn ở đây ai cũng biết đến con HTC HD2. Thời điểm nó ra thì nó được xếp vào top điện thoại có cấu hình cao, rất mạnh, nhưng nó lại chạy Windows Mobile. Các bạn có nghĩ cấu hình mạnh cao như vậy chạy Windows Mobile để làm gì? Có ứng dụng hay có một game nào xứng tầm với cấu hình như vậy?

Tương tự như Windows Mobile, Android bây giờ mình cảm thấy cũng như Windows Mobile lúc đó vậy.

2. Mình đã xài Android một thời gian, nhưng để kiếm được game rõ nét, đẹp để xứng tầm với máy có CPU 1Ghz và RAM 765MB thật sự rất khó. Hầu như chỉ chơi các game nhỏ. Các bạn xài Android chắc cũng biết nếu down một game lớn các bạn phải down file apk về và phải down kèm với data game. Mà cũng không phải đơn giản như vậy, các bạn phải down về đúng dòng máy, đúng kích thước màn hình và phải copy vào thẻ nhớ data. Và một vấn đề nữa là bạn phải copy data vào thẻ nhớ, tốc độ chép lại rất rất chậm do có nhiều file. Và có một điều nữa là down data về phải chép đúng chỗ thì game mới chạy được, mỗi hãng game để mỗi nơi nên thật sự rất khó.

Nhưng khi chơi, chất lượng của game chỉ có thể dùng một từ - "tệ". Và nhiều lúc lại không chơi được.

Nhiều vấn đề quá...

3. Điện thoại Android nhiều, đa chủng loại, đủ kích thước màn hình... Nhưng chính vì nó nhiều quá nên sẽ bị loãng, gây khó khăn cho việc phát triển ứng dụng, hay cài game. Đối với những máy cấu hình thường, màn hình nhỏ thì xài cũng ok, nhưng với những dòng máy CPU lớn hơn hoặc bằng 1 Ghz và lõi kép thì cấu hình mạnh như vậy để làm gì? Để lướt web? Xem phim, hay để khoe cấu hình mạnh?Thật sự không có một game hay ứng dụng nào xứng tầm cả. Hãy hình dung con HTC HD2 mà chạy Windows Mobile.

4. Ứng dụng nhiều, ai xài điện thoại cũng mong có ứng dụng nhiều. Android nhiều và free cũng rất nhiều, nhưng những ứng dụng hay và thật sự cần thiết thì rất ít. Ví dụ điểm hình: Từ điển Anh-Việt các bạn thử lên mạng và tìm xem, hình như có vài bộ và các bạn xem cách cài + copy data ngôn ngữ vào xem có cực không? Và xem hạn chế của bộ từ điển nó như thế nào. Còn bác nào có tiền dư giả thì xài Lạc Việt. Cái này thì em không biết do chưa xài.

Chợ Market của Android nhiều nhưng quá lộn xộn, nhiều ứng dụng chả ra gì và có chứa virus nữa!

5. Có bạn cho rằng cấu hình cao sẽ mượt hay xử lý ứng dụng nhanh. họ không quan tâm tới việc chơi game hay xài ứng dụng. Nhưng cho mình hỏi, tại sao con 3G, hay Palm Pre (không tính tới 3GS hay iPhone 4 hiện tại) có thể làm tốt mọi việc với cấu hình như vậy? Hay là mua về chờ đến khi nào có game nào chất lượng tốt và đẹp thì chơi?

Viết một số thứ như vậy mong các bác nào xài Android và đặt biệt cấu hình khủng đừng chém mình. Mình có sao nói vậy. Các bác cứ suy nghĩ xem có game hay ứng dụng lớn nào mà thật sự đẹp? Thật sự rõ nét và tốt?

Nói về chơi game và ứng dụng hay, tốt, đẹp - hiện tai mình thấy iOS là đỉnh nhất, sau đó tới Windows Phone. Tuy app của Windows Phone ít, nhưng lại rất đẹp và chất lượng. Các game chỉ trong một gói nên cài cũng dễ và đặt biệt chất lượng game cũng tốt tương tự iPhone. Kế tiếp là đến Palm Pre (WebOS). Tuy xài em này chỉ vài tuần nhưng em nó làm mình thích mãi, chơi game cũng tốt đẹp, cảm ứng tốt hơn 3G và mượt hơn 3G (không so sánh 3GS hay iPhone 4).

Nếu có một số tiền khoảng 3 đến triệu, mình khuyên các bạn nên mua Palm Pre hoặc Pre Plus, Pixi... Khoảng 7 đến 9 triệu thì mua máy HTC chạy Windows Phone 7. Và nếu dư nhiều thì iPhone 4 là rất hợp lý.

Android cũng có nhiều cái hay cái để vọc nhưng các bạn mua mấy dòng nào vừa và hợp lý. Mua cấu hình cao - mạnh thật sự không để làm gì.

Ken13