Giờ nhiều bạn có nhu cầu muốn sắm một bộ dàn xem film HD nên em chia sẻ chút về bộ dàn Sony DDW3500 5.2 mình mới mua.

Chán bộ loa California dùng bấy lâu, em quyết định tậu một bộ dàn xem phim + nghe nhạc mới. Ra Pico thấy bộ DDW7600, em mê tít vì kiểu dáng và mức giá quá "ngon" mà lại là hàng Sony nhập khẩu. Nhưng buồn một cái là nó quá đồ sộ so với phòng khách 10m2 của em. Cậu nhân viên bán hàng mới chỉ sang bộ DDW3500, mừng quá! Bộ này vừa này cũng đẹp mà giá cũng "ngon nghẻ" gớm (công nhận thằng Sony luôn đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng thật đấy).

Em bảo cậu nhân viên bán hàng lấy đĩa Như Quỳnh - Chuyện Hoa Sim đang mở bên bộ Pioneer Todoroki nghe hay "dã man con ngan" sang để so sánh với bộ Sony này. Dù biết là Sony không bằng Pioneer, nhưng cứ so xem). Khi bài Chuyện Hoa Sim cất lên ở âm lượng 30, em không ngờ lại hay đến vậy. Bass rất chắc, treble cũng lên khá, âm thanh khá trong trẻo. Mọi người xung quanh xúm lại nghe đều khen hay và ngỡ ngàng về mức giá 9.990.000 đồng cả bộ loa 5.2 lại kèm ampli đẹp long lanh, nhập khẩu Malaysia. "Máu rồi"! Em đi về chuẩn bị ngân xuyến, sáng hôm sau múc luôn.

Sáng hôm sau, em hăm hở đi mua. Nhân viên chở hàng đẩy trong kho ra 2 thùng: một thùng nhỏ đựng 2 loa sub và reciever, một thùng to đựng 2 loa front, 2 loa surround và một loa center, trông cũng khá hoành tràng. Về đến nhà dỡ thùng ra bày, thấy quá đẹp, rất hợp với cái kệ kính đen và TV LCD nhà em. Cậu nhân viên cắm giắc coaxial, đi dây loa và căn chỉnh bass, treble chút ít, xong em cắm USB vào đầu đĩa chạy nhạc thử luôn, để chế độ A.F.D Auto mở bài Chuyện Hoa Sim 320kb hôm qua down sẵn thì thấy quá hay, hay hơn cả lúc nghe ngoài hàng vì ở đấy rộng. Sau đấy mở thử bài Quên của Noo Phước Thịnh 128Kb và đẩy bass lên +2, treble lên +5 , âm lượng 25 bass dạo chắc nịch, treble lên tốt mà giọng không bị xé, nghe vẫn rõ. Sau mở tiếp bài Boom Boom Pow của B.E.P 128Kb, đẩy vol lên 30, nghe bass lên ùm ùm, cửa kính nhôm rung bần bật. Em sợ quá giảm xuống ngay.

Nhạc nhẽo ngon rồi, giờ là phim xem sao. Cho đĩa D9 Transformer 1 vào coi thử, reciever bộ DDW3500 không có HDMI nhưng em cũng chả cần vì đầu DVD nhà em có HDMI upscale 1080p rồi. Chuyển sang chế độ âm thanh Dolby ProLogic Movie, về đoạn cuối xem đạn bắn, tiếng nổ rồi robot bay ầm ầm, 2 cục Bass đường kính 20cm xem phim rất sướng, âm trầm khi xem phim rất thích. Ngon lành cành đào rồi, vào ăn cơm, tý ra mở nhạc "phục vụ" hàng xóm sau.

Em cam đoan với các bác là mấy bộ Home Theatre loa cột và ampli liền đầu đĩa tầm giá trên dưới bộ này chút ít của LG, Samsung không bằng. Bộ này với diện tích phòng khách nhà em chỉ cần mở vol đến 25/70 là "đinh tai" rồi. Cảm nhận của em là khá ưng ý với bộ DDW3500 này, thiết kế đẹp, xem phim và nghe nhạc rất ổn trong tầm giá. Em cũng không đòi hỏi gì thêm vì giá đó với chất lượng như vậy là quá "ngon". Kể cả Pioneer nghe không khỏe bằng bộ DDW3500 này về cả bass và treble, dẫu sao, DDW3500 vẫn là loa thùng nên hay hơn (em đều nghe thử mấy bộ home theatre loa cột khi đi tham khảo trước đó rồi).

Đó là một vài chia sẻ của riêng em, mong rằng sẽ có ích cho bác nào đang có ý muốn mua loa xem phim + nghe nhạc tầm giá dưới 10 triệu.

Thân chào!



P.S: Các bác dùng loa hi-end và dàn vài nghìn USD đừng vào chém và đừng so sánh với những bộ đắt tiền khác. Dàn DDW3500 này cho dân nghiệp dư bọn em với số tiền đầu tư không cao, cảm nhận của em là chất lượng tốt.

Archi

Arch_photo@...