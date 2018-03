Về giá, điện thoại Sony Ericson đắt thì đúng thế. Nhưng mà với hàng điện tử nói chung thì cái nào vừa ra lò giá cũng cao cả. Nếu thích thì có thể mua hàng xách tay hoặc đặt hàng trên eBay. Tính ra mua trên eBay rẻ, giá quy ra tiền Việt cũng chỉ có 14 triệu là cùng. Ngoài ra nói thẳng, với các tiệm bán điện thoại gọi là "chính hãng" ở Việt Nam, tui chả tin cái nào cả, kể cả Thế Giới Di Động vì có rất nhiều người mua hàng rồi đem lên support, sau đó chỉ biết ngậm ngùi...

Về mua xách tay, qua nhiều năm chơi điện thoại ở Việt Nam, tui nhận thấy 2 chỗ bán hàng xách tay uy tín: www.phongcachmobile.com và www.tienphatmobile.com . Khi bạn bè hỏi tui mua điện thoại xách tay ở đâu, tui toàn chỉ đến 2 chỗ này. Nói rõ hơn, tui không PR gì cả, mà chỉ là chia sẻ dựa trên kinh nghiệm thôi. Giờ tui không ở Việt Nam nữa, nên tui mua hàng đa phần qua eBay.

Về chất lượng Sony Ericsson Arc, tui là fan của Sony Ericson nhưng xin nhận xét công bằng vì cũng đang xài "em" này, mua eBay giá 665 AUD.

1. Xử lý.

Với chip Snapdragon 1GHz, Sony Ericsson Arc có thể so sánh ngang với các điện thoại dùng chip tương tự của HTC, Samsung. Tốc độ lướt web và chạy ứng dụng thì không có gì phàn nàn. Nhưng mà khi load cái TimeScape thì hơi giật một chút lúc đầu, nhưng về sau xài thì OK.

Và nói thật, không biết người khác nghĩ sao chứ với tui, cái tính năng TimeScape này vô dụng, nên tui không xài. Theo tui, tính năng này là một điểm dở của Sony Ericson, họ nên loại bỏ nó. Hơn nữa nó rất tốn bộ nhớ vì nó sync trực tiếp với các mạng xã hội, khi có gì đó thay đổi trên tài khoản của các bạn ở mạng xã hội, nó sẽ load về nên rất tốn bộ nhớ và mau hết pin. Ngoài ra, thì cái việc load timescape cũng rất tốn MB 3G chứ không phải là không tốn.

2. Cảm ứng.

Cảm ứng của Arc rất mượt, không có gì phàn nàn cả. Có thể so sánh với các điện thoại của HTC, Samsung hiện nay. Nhưng nếu mà so với Apple iPhone thì chắc không cái nào đọ được đâu, vì Apple tiên phong trong lĩnh vực này mà. Nên không thể so Sony Ericsson, HTC, Samsung... với Apple được. Cảm ứng thì iPhone luôn dẫn đầu.

3. Camera.

Chụp ảnh luôn là thế mạnh của Sony Ericsson. Phải nói con Arc này chụp ảnh đẹp. Tính năng quay HD cũng được cải tiến so với các bản trước. Quay HD giờ xong xem lại rất trơn tru, không bị giật như Vivaz hay X10.

4. Nghe nhạc.

Sony Ericsson thì nghe nhạc luôn đi đầu trong các mẫu điện thoại. Có điều, Sony Ericsson loa ngoài vừa đủ nghe. Nhưng mà cắm tai nghe vào thì tui dám khẳng định nghe hay hơn cả iPod. Tui dám nói thế vì tui có một số bạn bè dùng iPod và đã đem ra so sánh chứ không nói suông.

5. Ứng dụng trên Android Market.

Tui nói thiệt, tui mua Sony Ericsson Arc này chỉ vì tui khoái Sony Ericsson, khoái cái camera và nghe nhạc thui chứ cũng không dùng ứng dụng là mấy. Nhưng nếu so sánh công bằng thì hiện nay chưa có thằng nào ứng dụng qua được Apple. Nếu xài điện thoại thiên về ứng dụng thì khuyên các bạn nên mua iPhone.

6. Map và Navigation.

Tôi đã xài thử, chất lượng rất tốt, như iPhone. So với X10 thì cái Map và Navigator của X10 chán lắm, không như quảng cáo. Còn Arc này thì cải tiến rất nhiều, xài rất mượt, chất lượng tốt.

7. Pin.

- TimeScape - web - camera - nghe nhạc - nghe gọi SMS: Pin dùng được khoảng 2 ngày, thêm được 5, 6 tiếng.

- Web - camera - nghe nhạc - nghe gọi SMS: 2 ngày rưỡi, có thể níu kéo được thêm 30 phút.

- Dùng bình thường, lâu lâu nghe nhạc tầm một giờ, lâu lâu lướt web tầm một giờ: Dùng được 3 ngày rưỡi.

- Dùng bình thường (nghe, gọi, SMS): 4 ngày 5 giờ.

Cái hay của Sony Ericsson là khi pin báo vạch đỏ, nếu khi đó đang đi làm, không tiện sạc thì các bạn có thể tắt điện thoại. Khi nào có nhu cầu sử dụng thì mở lên, pin sẽ hồi phụ được thêm 10%. Tui tắt máy thử thì sau 4 giờ, pin khôi phục được 10% + với 12% lúc pin đỏ thành ra tui có thêm gần 25%, có thể gọi hoặc nhắn tin được thêm gần giờ rưỡi. Nếu chỉ SMS không thì cũng được gần 2 giờ. Còn nếu gọi thì chỉ được gần một giờ.

Thanks.

Mr. Le