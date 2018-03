Thứ nhất là con chip A4 (nghe nói con chip này khá đặc biệt được kết hợp bởi 3 thành phần gồm: chip xử lý ARM Cortex-A9, nhân đồ họa ARM Mali 50 và chip quản lý bộ nhớ. Vì chưa được dùng nên chưa biết nó và chip Snapdragon thì con nào hay. Nhưng mình nghĩ, nó đều phát huy tác dụng ngon lành nhất cho mỗi hệ điều hành của nhà sản xuất chọn.

Thứ hai, cái video call thông qua Wi-Fi, mình chưa hiểu lắm nên không có ý kiến. Nhưng đây cũng là nét độc đáo, có ý đồ riêng của nhà sản xuất (và hình như công nghệ này chỉ iPhone gọi cho nhau mới được? Đồng chí nào hiểu biết giải thích cho anh em rõ hơn nhé).

Thiết kế nguyên khối (unibody) cũng khá độc đáo, còn xấu hay đẹp tuỳ cảm nhận mỗi người. HTML 5 chứ không phải Flash. Và Mircosim chứ không phải SIM thông thường cũng là nét khác. Tuy nhiên hãy cân nhắc mục đích sử dụng khi mua. Với thiết kế mỏng hơn mà pin trâu bò khi chạy đa nhiệm, thì cũng là cái đáng nể.

Có nhiều thay đổi giữa iPhone 4 so với 3GS, những thay đổi cần thiết theo trào lưu chung, mà nhiều người mong đợi, như chạy đa nhiệm. Thực sự iPhone 4 mà không có cái này, mình không tôn trọng. 3GS nghe nói harker đã giả quyết được vấn đề này. Còn mình nói thẳng nói thật, với những người thích nghịch ngợm và tìm hiểu công nghệ, iPhone 2G và 3G chẳng có vị gì. iPhone 4 cũng không thể nói là cách mạng và cũng không nên nói là “vô đối” hay “số một”. Như đa số người viết bình luận, nên dùng từ “cải tiến” so với iPhone thế hệ cũ vì rất nhiều cái mới của iPhone 4 các hãng khác đã có rồi. Còn cách mạng thực sự, chính là ngày iPhone 2G ra đời. Phải thừa nhận, ngày ấy cả thế giới đã hiểu một smartphone thực sự thế nào. Nokia, Samsung, Sony Erricsson, Motorola, HTC ư? Ngày ấy nhạt toẹt và non nớt. Tuy nhiên, cái ngày ấy đã qua lâu lăm rồi. Nói để hoài cổ và mọi người hiểu thế nào là “cách mạng” thôi. Bây giờ tất cả đã khác, Samsung Galaxy, Motorola Milestore, HTC HD2, E-VO, iPhone 4, Sony Ericsson X10… Tất cả đang có vị trí đứng nhất định, có cái hay nhất đinh, có nét chung và có cái riêng, ngang ngang ngửa ngửa, không ai thực sự hơn hẳn, nổi trội hẳn. Tất cả do người dùng tôn lên hay hạ xuống, ai dùng cái nào thân thuộc, hệ điều hành tiên dụng, thì mình dùng cái đó.

Gửi tất cả, hãy để các kỹ thuật viên, hay những người được sở hữu nhiều điện thoại trên dùng và trải nghiệm qua một thời gian dài đánh giá. Chỉ họ mới có thể đưa ra nhận xét một cách chính xác và khách quan. Đánh giá phải văn minh, dẫn chứng thực tế, lập luận hẳn hoi người ta mới nể.

iPhone có nhiều người thích vì như tôi đã nói, nó là một “cuộc cách mạng” di động. Có nó mới có trào lưu màn hình rộng, kết nối phong phú, thao tác và giao diện đơn giản, mượt mà và hiệu quả. Nhiều người ghét vì nhiều tên dốt đặc về công nghệ nhưng lấy nó ra để chảnh với đời. Trong số hàng triệu người dùng iPhone, không ít người đem ra làm “điệu”.

Bản thân tôi thích HTC hơn và sẽ dùng EVO (nếu có GSM) hay Desire, nhưng cái gì người khác hay mình phải biết thán phục và quan trọng là các bạn chỉ là người sử dụng. Nhà sản xuất họ không tranh cãi hạ bệ nhau thì thôi. Quan điểm người dùng là mong các nhà sản xuất tranh đua nhau thì mình được lợi. Cuộc chiến giờ không chỉ là câu hình, còn là hệ điều hành, chúng ta còn phải chờ xem đã.

Tiện nay xin phép nói chuyện cá nhân một chút. Nhiều bạn đặt câu hỏi HTC sao không như iPhone, sao 20 người thì 18 người không biết. HTC xưa nay vẫn lặng thầm mà, mấy năm trước chỉ về qua xách tay và có phải ai cũng sử dụng được đâu. Và nói thật thì Winmo cũng kén người dùng. Nếu so sánh vậy sao không so iPhone với Nokia, đảm bảo người biết iPhone có hạn, còn toàn dân biết Nokia…

I_Love_HTC