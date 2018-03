Tình hình là sau Tết, cụ thể là ngày 25/2, em có dành dụm đủ tiền để "múc" một em HD2. Và sau khi tìm hiểu trên mạng thì nhận thấy Bạch Long Mobile giá cả có vẻ tốt ở TP HCM. Vì vậy, em đã quyết định làm một em HD2 hàng Orange ở đây với giá gần 8 triệu đồng, bao gồm: máy, pin, sạc, cáp, tai nghe, hộp, thẻ 4GB.

Tuy nhiên, sau khi đem về sử dụng khoảng 2 tuần, máy có dấu hiệu hay bị auto reset mặc dù em chỉ để đó xài Win gốc 6.5, chả vọc vạch gì.

Tức tốc, ngày 27/3, em đã phải chạy gấp vào Bạch Long bảo hành. Sau khi nhìn máy bị hành hạ bằng mọi cách up ROM vẫn không cải thiện, máy vẫn hay bị treo ở chữ HTC và auto reboot. Bên Bạch Long bảo phải gửi máy cho kỹ thuật kiểm tra và báo lại sau. Họ chỉ giữ máy và pin của em.

Khoảng một tuần sau thì em được báo là máy bị yếu flash, phải thay. Dưới đây là đoạn trao đổi giữa em và nhân viên của Bạch Long.

"- Ok, chừng nào xong?

- Anh đồng ý thay thì phải tốn tiền, bên em chỉ hỗ trợ bên anh thôi.

- Ủa gì kỳ vậy? Máy mới mua có một tháng mà, bảo hành gì mà tốn tiền.

- Cái này là hư nặng, chi phí lớn nên bên em chỉ có thể giúp anh 30% chi phí thay thôi chứ không có miễn phí.

- Nếu thay thì mất bao nhiêu tiền?

- Khoảng 3 triệu, bên em chịu 3 bên anh chịu 7.

- Trời, mua máy chưa xài được gì tự dưng lỗ 2 triệu. Kỳ vậy! Rõ ràng là phiếu bảo hành ghi rõ là lỗi do nhà sản xuất thì sữa chữa đâu có tốn tiền?

- Nhưng máy anh hư nặng, thay miễn phí bên em lỗ rồi sao, đâu có được.

- Cái đó bên anh phải chịu chứ, tui xài chưa đụng chạm gì, máy like new 99,99% mà bắt tui tốn tiền nhảm à?

- Cái đó anh nói với quản lý ấy, em không biết.

- Đưa máy tui nói chuyện với quản lý.

- Anh quản lý đang bận, có gì anh ra gặp trực tiếp đi.

- Bên anh sắp xếp sửa cho tôi đi, bảo hành cả tuần rồi vẫn chưa làm là sao, lấy gì tui xài.

- Anh gấp thì lấy về mà xài, ok giá thì mới sửa.

Em cúp máy.

Do bận bịu thi cử, nên trong tuần sau đó, từ ngày 15 đến 20/3 em chưa ra địa chỉ trên phiếu bảo hành để nói chuyện phải trái được. Có "call" 2 cuộc nhưng kết quả vẫn như lần đầu. Vì thế ngày 21/3, em đã chạy ra Bạch Long Mobile, một bên đòi chia tiền sửa, một bên không chịu, đòi thực thi điều kiện bảo hành. Thế là bên đó bảo: "Chưa có phụ kiện thay đâu anh ạ, chừng nào có em báo anh. Thế là em "bó tay", lết thết về. Cứ "call" liên tục nhưng vẫn không có tác dụng gì, cứ bảo là chưa có đồ thay.

Tình hình giằng co từ đó tới cuối tháng 4, quá bức xúc, em đã ra chỗ Bạch Long một lần nữa, nhưng nhân viên vẫn không chịu cho mình gặp quản lý.

Thật quá bức xúc... Em bỏ công chạy ra chạy vô 3 lần nhưng chả được gì, tốn tiền điện thoại hơn 10 cuộc. Phiếu bảo hành ghi rõ thời gian bảo hành từ 7 đến 10 ngày, thay thế miễn phí lỗi do nhà sản xuất mà lại cố tình vi phạm.

Cho tới giờ em đã chờ bảo hành gần 2,5 tháng rồi. Thực sự là quá bức xúc, vì thế em viết bài này cho anh em biết.

Em cam đoan em không nói nửa lời giả dối. Anh em cứ chất vấn thoải mái. Số điện thoại của em rành rành trên biên nhận.

Tống Ngọc Phước

