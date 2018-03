Nếu không xét đến vấn đề mất sóng, thì mẫu mã của iPhone thật tinh tế, vừa tay, sang trọng, các bo cạnh tròn trịa rút ra rút vào tránh bị trầy xướt - thuận tiện. Chẳng ai muốn điện thoại xài một, hai tháng là cũ, khi sử dụng lại bất tiện. Đi kèm với hình thức đẹp, iPhone lại có những tính năng tốt. Điều khó tìm thấy ở các hãng khác. Các hãng khác chỉ chăm chăm một khía cạnh nào đó, không chú trọng đến tính hoàn thiện cho sản phẩm sao vừa lòng khách hàng nhất. iPhone đã làm được điều đó, vì đơn giản, nó được hợp đồng gia công phần lớn.

Nếu chú ý kỹ đối tượng khách hàng xếp hàng mua iPhone, bạn sẽ thấy nó nhắm tới đối tượng trẻ là chủ yếu. Kể cả một người cha để làm hài lòng con mình, vì quá thương con mình, để thể hiện tình yêu thương con, sẵn sàng bỏ một số tiền, dắt con đi mua.

Khi đã có nguồn khách có nhu cầu mua, để họ xếp hàng thì rất dễ dàng, có nhiều thuật. Ví dụ:

1. Thông báo giảm 20% giá cho các khách hàng mua hàng ngày đầu tiên (đây là sản phẩm công nghệ cao, nên giảm giá 20% rất nhiều, không ít).

2. Đi kèm một tiện ích, quà tặng có giá trị nào đó cho khách hàng nhưng có giới hạn, để họ phải tranh nhau.

3. Làm lệch đi, kéo dài thời gian tung ra sản phẩm đầu tiên, để họ phải chờ đợi trong sự náo nức, háo hức.

Với những thủ thuật như vậy, thiên hạ đổ xô rồng rắn xếp hàng.

Việt Nam cũng đã từng có nhiều công ty ứng dụng thành công, nhất là các công ty bán hàng đa cấp mạnh. Điển hình nhất là vụ phát phiếu tặng miễn phí máy in Lexmark mua máy in Lexmark ở hội chợ triển lãm, sau đó đến công ty nhận hàng. Lần đó náo loạn cả hội chợ, thậm chí có người bỏ ra 50 đến 200 nghìn để mua cái giấy nhận máy in miễn phí. Sau đó, đến khi nhận máy in, thì đúng là chỉ có máy, không có mực in, để in được phải bỏ ra 30 USD mua mực in. Vậy mà náo loạn cả công ty phân phối Lexmark bên Võ Văn Tần, TP HCM. Chen lấn nhau hơn cả được nhận phát lương thực miễn phí, nghẽn cả mấy khúc đường Sài Gòn. Công ty phải huy động cả cảnh sát đến để bảo vệ, vì có khách hàng quá khích biết mình mắc hõm đã nén đá bể của kính của công ty.

Timmy