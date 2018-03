Với niềm hy vọng lớn, Petter Kverneng, người Na Uy, đăng bức ảnh chụp cùng bạn gái 19 tuổi Cathrine Johansen và tấm biển nói rằng nếu được cộng đồng mạng giúp đỡ, anh sẽ được hưởng "trái cấm".

"Sự kiện" này nhanh chóng được báo chí địa phương đưa tin khi Kverneng có được 500.000 lượt Like và "hoàn thành nhiệm vụ" chỉ sau vỏn vẹn 18 tiếng.

Lời kêu gọi của chàng trai 20 tuổi.

"Ban đầu, đây chỉ là một trò đùa, nhưng giờ mọi thứ đã trở nên nghiêm túc, và tất nhiên, chúng tôi phải giữ lời hứa của mình", Kverneng cho hay và nói điều duy nhất khiến họ lo lắng và liệu cha của Cathrine có phát hiện ra chuyện này.

Cũng trong tuần trước, hai chị em gái ở Boston (Mỹ) mong muốn có một chú cún con nhưng người cha tuyên bố sẽ chỉ đáp ứng nguyện vọng đó nếu Facebook của họ có một triệu Like. Chính vì thế, họ lập trang Twogirlandapuppy để nhờ cậy cộng đồng. Trước sự kinh ngạc của người cha, họ chỉ mất 2 ngày để đạt được mục tiêu.

Nút Like giúp hai chị em có được một chú cún con.

Người sử dụng Facebook đang trao cho nút Like những "quyền năng" mà có lẽ chính những nhà sáng lập ra mạng xã hội này cũng không ngờ tới. Like không chỉ có nghĩa là "thích" một điều gì đó, mà còn mang nghĩa quan tâm, chia sẻ hay an ủi, như người ta có thể bấm Like một status than phiền rằng họ vừa bị ngã xe, móc túi, vừa chia tay người yêu... hay đơn giản chỉ là thông báo cho chủ nhân status đó biết rằng họ đã đọc thông điệp rồi. Thậm chí, có trang còn câu Like bằng cách đăng status kiểu: "Like nếu bạn thích Messi và comment nếu bạn thích Ronaldo" và fan của hai cầu thủ sẽ cố gắng làm theo để "bảo vệ" thần tượng của họ.

Châu An