Trước những nghi ngờ rằng các hãng dịch vụ Internet Mỹ đang bắt tay với chính phủ để theo dõi người dùng qua chương trình PRISM, Google đã gửi thư lên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ đề nghị được phép công khai các lệnh chia sẻ dữ liệu mà họ nhận được. Yêu cầu này được chấp thuận.

Facebook đi tiên phong khi tuyên bố họ nhận 9.000-10.000 lệnh cung cấp dữ liệu liên quan đến khoảng 18.000 tài khoản. Ngay sau đó, Microsoft cũng khẳng định số lệnh được gửi đến hãng này là 6.000-7.000 lệnh về 31.000-32.000 tài khoản.

Ngày 17/6, đến lượt Apple và Yahoo lên tiếng. Hãng sản xuất iPhone nhận được 4.000-5.000 lệnh với mục tiêu theo dõi hơn 9.000 tài khoản, trong khi "cựu vương Internet" đạt kỷ lục 12.000-13.000 lệnh.

Yahoo cho hay họ không thể phân loại ngay là trong số này có bao nhiêu yêu cầu đến từ Cơ quan Giám sát tình báo nước ngoài FISA và các tổ chức chính phủ. Tuy nhiên, cũng như các công ty khác, phần lớn yêu cầu là nhằm phục vụ quá trình điều tra các vụ mất tích, lừa đảo, giết người, bắt cóc trẻ em...

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn trong chương trình Charlie Rose, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định: "Như những gì tôi từng nói và tiếp tục tin tưởng, chúng ta không phải hy sinh sự tự do của mình chỉ để đạt được mục tiêu về an ninh. Đó là lựa chọn sai lầm. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa không có đánh đổi nào trong các chương trình nhất định. Chẳng hạn, tất cả chúng ta phải trải qua một loạt các khâu kiểm soát an ninh tại sân bay. Tôi không nghĩ ai đó lại nói rằng chúng ta không còn tự do vì chúng ta bị kiểm tra ở sân bay. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ người Mỹ và cuộc sống của người Mỹ, trong đó có cả quyền riêng tư. Vì thế, trong mọi chương trình, tôi luôn xem xét và đảm bảo rằng chúng tôi có sự lựa chọn đúng và cân bằng".

