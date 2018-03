Nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 , Yahoo chia sẻ 5 lời khuyên về an toàn trực tuyến dành cho các bậc phụ huynh và thanh thiếu niên: 1. Quản lý nội dung tìm kiếm của trẻ: phụ huynh nên xem lại các nội dung tìm kiếm của trẻ và kiểm soát các website mà trẻ đã đăng nhập vào. 2. Thỏa thuận về sử dụng điện thoại di động và online trong gia đình: phụ huynh nên thỏa thuận với trẻ về thời gian cho phép trẻ sử dụng Internet và điện thoại di động. 3. Sử dụng điện thoại di động an toàn: trẻ nên được nhắc nhở để không cung cấp những thông tin cá nhân khi gửi mail, hình ảnh, tin nhắn đến những người không phải là bạn hoặc thành viên trong gia đình 4. Lựa chọn tên truy cập an toàn: khi trẻ thiết lập các mật khẩu trực tuyến, nên loại bỏ những yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để tránh thông tin của trẻ bị tiết lộ ra bên ngoài 5. Tạo mật khẩu mạnh và an toàn: tạo nhiều mật khẩu khác nhau là bước đầu tiên để phòng chống các trường hợp xâm phạm và mạo danh. Mật khẩu nên có độ dài ít nhất 8 ký tự bao gồm cả số, chữ in hoa và các ký tự.