Yahoo thử nghiệm mạng xã hội

Những ngày gần đây, nhiều cư dân của 360 cho biết họ liên tục không đăng nhập được vào "nhà ảo" của mình hoặc của người khác, phải nhấn 3-4 lần nút F5 (refresh), lệnh này mới thực hiện được. Một số blogger như Tắc kè, Trọng An phải treo thông báo ở dòng blast rằng nếu không xem được bài mới thì ấn F5 hoặc last entry (bài viết cuối) rồi click lại first entry (bài viết đầu)...

Một blast chỉ dẫn bạn bè xem các bài viết mới của Tắc Kè. Ảnh chụp màn hình.

Số khác lại không thể cài video clip vào blog. Một người sau nhiều lần chèn code hỏng đã phải dùng biện pháp đưa đường link vào bài viết để ai muốn xem thì đến trang gốc. Rất nhiều người khác than phiền mất bài viết, album ảnh...

Cư dân mạng phán đoán, nhà cung cấp dịch vụ đang xúc tiến việc chuyển 360 sang Mash, một mạng xã hội mới được quảng bá là nhiều chức năng hiện đại và hoàn hảo hơn, nên đã xảy ra những lỗi này. Tuy nhiên, nhóm phát triển Yahoo 360 khẳng định họ sẽ không vá lỗi của 360 nữa mà tập trung nguồn lực để xây dựng hệ thống mới.

Trong khi nhiều "thần dân" của mạng ảo được sử dụng nhiều nhất tại VN còn đang hoang mang, lo lắng cho số phận của đứa con tinh thần thì một số dịch vụ trong nước như Yobanbe hay Ngôi Sao blog... đã tranh thủ đưa ra lời mời chào hấp dẫn và hứa hẹn những hỗ trợ tốt nhất cho việc "dọn nhà". Ngôi Sao blog đã cập nhật một phần mềm có thể tự động chuyển toàn bộ dữ liệu từ 360 sang ngoisaoblog.com cho blogger.

"Chỉ cần cung cấp một vài thông tin và đường link blog cũ là nhân viên của chúng tôi sẽ tiếp nhận và trực tiếp chuyển giúp các thành viên mọi dữ liệu sang địa chỉ mới. 100 bài viết cũng chỉ mất khoảng 10-20 phút, có nhiều ảnh thì sẽ lâu hơn một chút", ông Cao Mạnh Tuấn, quản trị mạng Ngôi Sao, nói. "Chúng tôi cũng giúp luôn việc trang trí nhà ảo nếu ai có nhu cầu, sẽ mất khoảng 1 tiếng. Cái khó duy nhất là tốc độ đường truyền. Ban ngày lượng truy cập lớn nên việc tải dữ liệu khá chậm hoặc dễ bị ngắt quãng. Vì thế, các 'hợp đồng' nhận được chúng tôi thường làm ban đêm". Sau 3 ngày thử nghiệm, mạng Ngôi Sao đã nhận 150 "hợp đồng dọn nhà" với số bài viết được chuyển sang là gần 1.300.

Một số dịch vụ khác cũng tiết lộ số lượng truy cập vào mạng của mình tăng lên khá nhiều kể từ khi 360 gặp nhiều vấn đề. "Có lẽ, cộng đồng blog của dịch vụ nước ngoài bắt đầu ngó nghiêng đến các mạng nội địa, đây cũng là tín hiệu đáng mừng để chúng tôi củng cố chất lượng cũng như tìm cách hấp dẫn mọi người đến với mình", một nhà quản trị mạng xã hội ảo trong nước, nói.

Nguyễn Anh