Con số này cao hơn 12% so với trung bình toàn cầu là 47% và 11% so với khu vực kế cận bao gồm Trung Đông, châu Phi và Pakistan (48%). Trong đó, mức độ truy cập mạng xã hội bằng thiết bị di động đặc biệt cao ở hai nước Singapore và Indonesia với tỷ lệ lần lượt là 70% và 65%.

Tỷ lệ sử dụng thiết bị di động để truy cập mạng xã hội. Ảnh: Nielsen.

Các quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc châu Á Thái Bình Dương cũng có tỷ lệ sở hữu smartphone cao hơn so với những khu vực khác trên thế giới. Có hơn 2 trong 5 người tham gia khảo sát (khoảng 44%) đang sở hữu ít nhất một chiếc smartphone, so với tỷ lệ nhỏ hơn một phần ba tại các khu vực khác như Bắc Mỹ (31%) và châu Âu (30%). Tỷ lệ sở hữu điện thoại thông minh tại châu Á tăng gần gấp đôi so với con số 25% của cùng kỳ quý trước.

Tỷ lệ truy cập mạng xã hội khi đang xem TV ở Châu Á Thái Bình Dương. Ảnh: Nielsen.

Ngoài ra, kết quả của cuộc khảo sát còn cho thấy có 47% người dùng ở châu Á Thái Bình Dương thường truy cập mạng xã hội khi đang xem TV, cao hơn một chút so với trung bình toàn cầu là 46%. Phillipines là nơi có nhiều người dùng “đa nhiệm" nhất với 69% vừa dùng mạng xã hội, vừa xem TV, tiếp theo là Hong Kong với 62% và Indonesia là 59%.

Ông Yasir Yousuff, Tổng giám đốc NM Incite khu vực châu Á Thái Bình Dương, Trung Đông và châu Phi, cho biết: “Người tiêu dùng tại đây dùng mạng xã hội nhiều hơn hẳn các khu vực khác trên thế giới do thói quen phụ thuộc và tỷ lệ sở hữu các thiết bị di động ngày càng tăng. Điều này báo hiệu xu hướng truy cập thông tin đa phương tiện và tương tác mạng xã hội sẽ cao hơn nữa trong tương lai”.

Lý do tham gia mạng xã hội. Ảnh: Nielsen.

Bên cạnh hai mục đích chính là giữ liên lạc với người thân và giải trí, tìm hiểu thêm về thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ và lắng nghe bình luận của những người dùng khác cũng là một trong những yếu tố "hút khách" của mạng xã hội. Gần hai phần ba người dùng ở châu Á Thái Bình Dương sử dụng mạng xã hội để tìm hiểu (66%) hoặc tham khảo (65%) về thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ từ những người dùng khác ít nhất một lần một tuần. Có khoảng 58% "thần dân" của mạng xã hội tích cực săn khuyến mãi trực tuyến như các chương trình giảm giá, coupons và quà tặng.

Ông Yasir Yousuff nhận định: "Mạng xã hội và các trang web bình luận mang đến cho doanh nghiệp những hiểu biết, thị hiếu và những kinh nghiệm quý giá, chưa hề biết tới về khách hàng của mình. Không chỉ giúp doanh nghiệp truyền tải thông điệp đến khách hàng, mang xã hội còn cho phép họ tham gia đối thoại với người tiêu dùng để nắm bắt nhu cầu một cách chi tiết hơn".

Tương quan giữa quyết định mua hàng, dịch vụ trong năm tới dựa trên các bình luận trên mạng xã hội cho thấy châu Á Thái Bình Dương là thị trường tiềm năng. Ảnh: Nielsen.

Thêm vào đó, báo cáo của Nielsen cũng cho thấy có hơn 50% người tiêu dùng tại châu Á Thái Bình Dương tham khảo bình luận của người dùng khác trước khi mua các sản phẩm gia dụng, giải trí và quần áo. Điều này cho thấy mạng xã hội sẽ ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của khách hàng tại khu vực này nhiều hơn trong năm tới.

Thanh Tùng