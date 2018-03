Kích thước của TV là yếu tố rất quan trọng, ảnh hưởng đến không gian trong căn phòng và việc trải nghiệm của bạn. Lời khuyên là không nên tự đánh giá bằng mắt thường tại các cửa hàng điện máy, nếu không bạn sẽ gặp rủi ro tậu về một chiếc TV quá to hoặc quá nhỏ so với không gian căn phòng. Hãy đo khoảng cách từ chỗ bạn dự tính ngồi xem (hoặc nằm) thoải mái nhất đến nơi dự định đặt chiếc TV rồi lấy kích thước đó chia cho 1,56. Ví dụ, từ chỗ ngồi xem đến TV của bạn là 1,5 met (150 cm). Vậy chiếc TV phù hợp với bạn sẽ có kích thước là: 150/1,56 = 96 cm tương đương với 37 inch. Tùy vào sở thích và ngân sách, bạn có thể tăng hoặc giảm từ 10 đến 20% kích thước theo công thức ở trên để lựa chọn TV có kích thước phù hợp nhất cho bạn. Theo kinh nghiệm, sau khi mua TV mới, chỉ sau 3 tháng người tiêu dùng sẽ thấy chiếc TV của mình sẽ bé đi 3 inch. Do đó, nếu mua một TV có kích thước lớn hơn một chút so với dự tính bạn sẽ thấy hài lòng hơn ít nhất sau 3 tháng sử dụng. Bảng phân chia tỷ lệ màn hình theo khoảng cách Khoảng cách ngồi Kích thước màn hình 1,3m 32 inch 1,5m 37 inch 1,6m 40 inch 1,7m 42 inch 1,9m 47 inch 2,0m 50 inch 2,2m 55 inch 2,4m 60 inch (Lưu ý: tỷ lệ này chỉ mang tính tham khảo) Tiếp theo, bạn cần xác định bố trí TV như thế nào trong phòng, treo tường hay đặt trên kệ TV. Ở những không gian có kích thước hẹp, không thể đặt kệ thì việc treo chiếc TV trên tường sẽ là lựa chọn tối ưu. Đến lúc này, bạn sẽ phải quan tâm đến cách bài trí của các cổng kết nối. Các mẫu HDTV đời mới hiện nay đa số đều bố trí các giắc cắm bên hông và sâu vào trong để đáp ứng tốt hơn về thẩm mỹ và khi treo tường. Nếu bắt buộc phải treo tường, bạn không nên chọn TV không được bài trí giắc cắm bên hông, nếu không, bạn sẽ phải sử dụng đến khung đỡ TV dày hơn, ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Lựa chọn thiết kế TV phù hợp. Về thẩm mỹ chung của TV, ngoài độ mỏng của màn hình, độ mỏng của khung viền cũng được xem là yếu tố quan trọng trong thiết kế của một chiếc HDTV hiện đại. Độ mỏng màn hình lý tưởng của HDTV hiện dưới 30 mm, còn viền màn hình dưới 22 mm. Điều đáng ngạc nhiên là với sự phát triển của công nghệ hiện đại, độ mỏng của TV không hề tỷ lệ nghịch với chất lượng âm thanh của nó. Về màu sắc, ai cũng TV đời mới của mình phù hợp với nội thất của không gian trong phòng. Màu đen hiện nay khá phổ biến do dễ phối với màu sắc trong bất kỳ không gian nào. Tuy nhiên, màu xám kim loại của các mẫu Samsung LED D8000/7000 hay màu kim loại xước của Samsung LED C9000 cũng mang lại sự sang trọng khác biệt trong những không gian nội thất hiện đại. Các mẫu HDTV mới đều có jack cắm bên hông đặt sâu sau lưng chiếc TV. Phong cách thiết kế của TV là phần nên được chú trọng hơn cả. 3 hãng TV lớn hiện nay là Samsung, LG và Sony đều phô diễn các mẫu thiết kế khá ấn tượng. One Design là thiết kế mới được Samsung giới thiệu vào đầu năm 2011 và được áp dụng vào các mẫu HDTV cao cấp D6600/7000/8000 với đặc điểm đường viền TV cực mỏng, đặc biệt là D7000/8000 với độ mỏng chưa đến 5 mm. Thiết kế Borderless của LG cũng khá ấn tượng về mỹ thuật với đường viền TV mỏng 22 mm và liền khối với màn hình TV. Các mẫu TV Monolithic liền khối của Sony cũng rất sang trọng và trông chắc chắn mặc dù thiết kế này đã được hãng ra mắt hơn 2 năm qua. Tùy theo phong cách và gu thẩm mỹ ưa thích, bạn có thể cân nhắc các kiểu dáng thiết kế phù hợp với mình. Sau khi đã xác định mẫu thiết kế thích hợp, bạn sẽ cần phải tự đánh giá trực tiếp chất lượng hình ảnh và các tính năng cần thiết cho nhu cầu giải trí trên chiếc HDTV lý tưởng của mình. (Nguồn: Samsung)