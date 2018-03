Lần đầu tiên PS3 vượt mặt Wii tại Nhật / PS3 rút ngắn khoảng cách với Wii tại Nhật / Doanh số tuần của Wii đạt mức kỷ lục / Wii bắt đầu thất thế trước PS3 tại Nhật Bản

Wii từng cháy hàng trong dịp Giáng sinh. Ảnh: USAToday.

Theo thống kê của nhà xuất bản các tạp chí game lớn nhất Nhật Bản, Enterbrain, Nintendo đã tiêu thụ được 3,63 triệu chiếc Wii tại thị trường quê hương trong năm 2007. Trong khi đó, tổng số PS3 được Sony bán ra trong năm qua là 1,21 triệu chiếc, đúng bằng một phần ba so với con số tương ứng của Wii. Nếu chỉ tính riêng trong hơn một tháng cuối cùng của năm 2007, từ 25/11 đến 30/12, số Wii tiêu thụ được tại đây cũng cao hơn gấp 3 lần so với đối thủ (774.123 chiếc so với chỉ 232.421 chiếc PS3).

Như vậy, Nintendo Wii đã giành lại vị thế thống trị vốn có tại thị trường Nhật Bản, sau khi để cho PS3 lần đầu tiên vượt mặt trong tháng 11, nhờ những hiệu ứng tích cực của chiến dịch giảm giá và giới thiệu những trò game mới mà Sony tiến hành. Tại khu vực Bắc Mỹ, chỉ tính riêng trong dịp nghỉ lễ và mùa mua sắm cuối năm, Sony cũng đã bán được tới 1,2 triệu chiếc PS3.

Tuy nhiên, các nhà phân tích vẫn cho rằng, mặc dù PS3 đã thu được những thành công lớn sau một năm đầu tiên gặp khó khăn, nhưng vẫn còn rất lâu mới bắt kịp Wii về mặt doanh số. Theo ông Hiroshi Kamide, chuyên gia phụ trách mảng game của KBC Securities, thì "người tiêu dùng ở Nhật Bản cũng như ở các thị trường khác vẫn bị hấp dẫn nhiều hơn bởi Wii". Ông này cũng cho biết thêm, tại thị trường Bắc Mỹ, nơi mà Microsoft Xbox 360 cũng là một thế lực đáng gờm, thì Wii vẫn bán chạy gấp 3 lần so với PS3.

Cũng theo thống kê của Enterbrain, máy chơi game Xbox 360 của Microsoft vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn tại thị trường Nhật Bản sau 2 năm góp mặt, khi chỉ có cả thảy 257.841 chiếc được tiêu thụ tại đây trong năm vừa qua. Theo ước tính, tổng trị giá của thị trường game Nhật Bản năm 2007 là 687,7 tỷ Yên (tương đương 6,37 tỷ USD), tăng 9,9% so với năm 2006.

Anh Linh (theo AFP)