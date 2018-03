Sony W50 - ấn tượng khó phai / Sony W30 - thân thiện người dùng

Cảm biến ảnh của W35 nhiều hơn bậc tiền bối W30 1 Megapixel. Ảnh: Cnet.

Không ai nhận xét một cuốn sách chỉ qua trang bìa và không ai đánh giá một máy ảnh qua cái vỏ. Sony Cyber-shot DSC-W35 trông hệt như bậc tiền bối không mấy nổi bật W30 ra mắt năm ngoái và cũng được trang bị các tính năng tương tự, nhưng thực thi nhanh và cho ảnh đẹp hơn hẳn.

Thiết kế

Mặc dù giống W30 về kích thước và kiểu dáng, DSC-W35 dày 22,9 cm nhẹ hơn đáng kể (28 gram) so với bậc tiền bối. Tính cả pin, W35 nặng chỉ 152 gram trong khi W30 tới 193 gram. Pin nhẹ hơn nhiều là nguyên nhân của sai khác này, trong khi các máy ảnh thông thường có trọng lượng tương ứng 119 và 128 gram chưa kể pin và thẻ nhớ. May sao, pin nhỏ nhưng vẫn đảm bảo dung lượng 960 mAh như W30.

Từ nút xoay chọn chế độ đến cổng USB dưới LCD, thiết kế của hai máy ảnh này hầu như y chang. Các nút điều khiển nhạy và tiện dụng, và thậm chí không thể tìm ra khiếm khuyết nào trong thiết kế ngoại trừ màn hình LCD 2" hơi nhỏ. Nhưng nhờ vậy, nó dành không gian cho hệ thống ngắm quang học.

Tính năng

W35 có đủ mọi tính năng mà bạn kỳ vọng ở một máy ảnh du lịch giá thấp, bao gồm cảm biến ảnh 7 chấm và ống kính phổ thông 38 - 114 mm zoom quang 3x (quy đổi theo máy phim 35 mm). Mặc dù bạn không tìm thấy các nút phơi sáng chỉnh tay, máy ảnh này dư dả các chế độ chụp bán tự động dành cho các tình huống khác nhau bao gồm chế độ nhạy sáng ISO 1.000 cho điều kiện sáng thấp. Nó còn có bộ nhớ trong khá dồi dào 56 MB đủ chỗ cho 16 bức độ phân giải tối đa (7 chấm) mà không cần thẻ nhớ. Nếu bạn muốn chụp nhiều hơn, hãy đầu tư một thẻ Memory Stick DUO.

Thực thi nhanh nhẹn

Màn hình LCD 2" hơi nhỏ nhưng nhường chỗ cho hệ thống ngắm quang học. Ảnh: Portablegear.

W35 thực thi khá tốt với các bài toán thử nghiệm. Chỉ sau 1,4 giây khởi động, máy ảnh này cũng chỉ cần 1,4 giây cho mỗi bức tiếp theo. Nếu bật flash, thời gian chờ cho mỗi bức cũng chỉ là 1,7 giây. Trễ mở cửa trập khá nhỏ trong điều kiện đủ sáng (0,4 giây) nhưng tăng lên ở mức báo động với môi trường sáng yếu (1,7 giây). Chế độ chụp liên tiếp là có thể chấp nhận được với 4 bức trong vòng chưa đầy 3 giây, tương đương tốc độ 1,34 hình/giây.

Hình ảnh đẹp, ít nhiễu

Hình ảnh do W35 tạo ra nhìn chung rõ ràng, dễ coi. Mặc dù có bức chưa thật chi tiết, các ảnh trông vẫn khá sinh động, sắc nét. Màu sắc tái tạo trung thực chính xác, nhưng khi chụp dưới đèn dây tóc thì bạn nhớ chọn chế độ cân bằng trắng cho loại đèn này, để tránh ảnh chói và màu bị ngả vàng.

Ưu: Cho hình có màu sắc sống động, thực thi nhanh, gọn nhẹ. Nhược: Màn hình LCD 2" nhỏ bé. Điểm đánh giá: 7,2/10.

Sony còn làm được một việc khá ấn tượng là giảm nhiễu cho ảnh khi sử dụng các mức nhạy sáng ISO, trong W35. Tại ISO 100 ảnh rất trong trẻo không biểu hiện của nhiễu đặc biệt là khi bạn xem ảnh trên màn hình lớn. Ở ISO 200 và ISO 400, nhiễu lốm đốm khi xem ảnh trên màn hình vi tính, nhưng không bị phát hiện khi in ra. Ở ISO 800, nhiễu trở thành có thể nhìn thấy ở các bức in và quá rõ ràng khi xem trên monitor. Nhưng ngạc nhiên nhất là, thậm chí cả khi chụp ở ISO 1,000, W35 cho ảnh vẫn có thể dùng được bởi hình ảnh vẫn được bảo toàn về tính sinh động và chính xác của màu sắc. Đây cũng là một bước nhảy dài so với W30, bởi phiên bản tiền nhiệm cho ảnh chụp ở ISO cao cực nhiễu và mờ xỉn.

Xét ở góc độ một máy ảnh dòng tiết kiệm ngân sách, Sony Cyber-shot DSC-W35 là một ứng viên nổi trội. Thực thi nhanh hiếm thấy và cho ảnh tốt, máy ảnh tầm 4 triệu đồng này phù hợp với bất kỳ ai tìm một máy ảnh bỏ túi tin cậy và giá thành phải chăng.

T.B. (theo Cnet)