Theo số liệu của Counterpoint, iPhone 8 là smartphone bán chạy nhất trong tháng 5 vừa qua với 2,4% thị phần. Galaxy S9+ san sẻ ngôi đầu cũng với 2,4% nhưng số lượng bán ra thấp hơn một chút.

iPhone 8 và Galaxy S9+ san sẻ ngôi đầu smartphone bán chạy tháng 5.

Trong bảng xếp hạng này còn có hai sản phẩm khác đến từ Apple là iPhone X đứng thứ ba và iPhone 8 Plus đứng thứ năm với 2,2% và 2,1% tương ứng. Theo chuyên gia của Counterpoint, thành công của Apple đến từ chiến dịch quảng cáo "How to shoot on iPhone" tập trung vào việc "khoe" khả năng chụp ảnh của camera iPhone.

"Quảng cáo mới cộng thêm thời điểm đang diễn ra World Cup giúp Apple tăng doanh số iPhone ở châu Âu và nhiều thị trường khác. Doanh số iPhone 8 cũng rất ổn định ở các kênh trả sau tại Mỹ", đại diện Counterpoint nhận định.

Trong tháng 4, Galaxy S9+ là smartphone có doanh số bán ra cao nhất nhưng đã tụt xuống thứ hai trong tháng này. Galaxy S9 với 2,1% đứng thứ sáu trong danh sách.

Redmi 5A - chiếc smartphone giá chưa tới 100 USD của Xiaomi - đã vươn lên đứng vị trí thứ 4 trong top smartphone bán chạy tháng 5/2018. Một số smartphone giá rẻ đến từ Trung Quốc khác như Huawei P20 Lite và Vivo X21 (cùng 1,4%), Xiaomi Redmi 5 Plus (1,3%) hay Oppo A83 (1,2%) cũng nằm trong danh sách.

Như Phúc (theo 9to5mac)