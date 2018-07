Vingroup sản xuất smartphone mang tên Vsmart

Rất nhiều trong số hàng trăm bình luận của độc giả VnExpress về smartphone mang tên Vsmart dự đoán rằng điện thoại của Vingroup sẽ nằm trong phân khúc cao cấp. Tuy nhiên, ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, tiết lộ: "Với điện thoại thông minh, chúng tôi sẽ dùng nguyên tắc như với ôtô điện: đi từ phân khúc dưới đi lên. Tức là, Vsmart bắt đầu với các mức giá hợp lý, tương đối bình dân, sau đó sẽ cho ra mắt các dòng sản phẩm cao cấp dần lên. Giai đoạn đầu, Vsmart được định hướng là sản phẩm tốt - giá tốt - hậu mãi cực tốt".

Nói về điểm nổi trội của Vsmart so với các sản phẩm khác trên thị trường, tập đoàn cho hay: "Sự khác biệt sẽ được thể hiện rõ rệt ở giai đoạn sau, tức khoảng một đến hai năm kể từ khi có sản phẩm đầu tiên ra đời".

Vsmart bước đầu nằm trong phân khúc thấp. Ảnh minh hoạ: Gadget Concepts.

Nhận xét về smartphone thương hiệu Việt riêng của Vingroup, chuyên gia công nghệ Trần Mạnh Hiệp nhận định, "luôn có một chỗ đứng lớn cho thương hiệu nội địa ở bất cứ quốc gia nào, tuy nhiên, thành công hay không đòi hỏi nhiều việc làm đúng đồng thời. Trước tiên phải có một sản phẩm dùng được, ổn định và xứng đáng với tầm giá. Sau đó là chế độ hậu mãi để xử lý các tình huống về kỹ thuật nếu có xảy ra để có thể cập nhật kịp thời, rồi tới hệ thống phân phối, quảng bá - phần không khó đối với Vingroup".

Không ít người đã so sánh dự án Vsmart với dự án Bphone của Bkav. Công ty nổi tiếng về các sản phẩm an ninh mạng đã phải mất 5 năm đầu tư, nghiên cứu mới có thể cho ra mắt chiếc điện thoại "made in Vietnam" đầu tiên vào năm 2015. Về khả năng hợp tác giữa hai bên, Vingroup khẳng định: "Chúng tôi đã nghiên cứu dự án Vsmart từ cách đây vài tháng và đến nay, khi thấy đủ điều kiện thì bắt tay vào triển khai luôn. Với Bkav chúng tôi sẵn sàng hợp tác nếu chiến lược của hai bên có các điểm tương đồng".

Ngày 12/6, Vingroup tuyên bố sẽ sản xuất các thiết bị điện tử, khởi điểm là điện thoại thông minh mang thương hiệu Vsmart. Hiện tại, tập đoàn đã thành lập công ty VinSmart với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng tại tổ hợp sản xuất ôtô VinFast ở khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải (Hải Phòng) theo tiêu chuẩn quốc tế. Công ty VinSmart sẽ tập trung vào 2 lĩnh vực, thứ nhất là sản xuất các thiết bị điện tử thông minh, mở đầu là điện thoại thông minh với thương hiệu Vsmart. Thứ hai là nghiên cứu, thực nghiệm và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa và nguyên liệu thế hệ mới.

Vingroup đã tổ chức xong bộ máy nhân sự cho dự án Vsmart. Giống như dự án sản xuất ôtô VinFast, họ thuê nhiều chuyên gia nước ngoài và cũng sẽ tổ chức đào tạo cho các nhân viên Việt Nam. Dự kiến, sang năm, sản phẩm đầu tiên mang thương hiệu này sẽ được bán trên thị trường.

Châu An