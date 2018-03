Trước ống kính camera, Laurene cho hay bà không bao giờ nói về những chuyện riêng tư trong gia đình liên quan đến người chồng đã cùng bà chung sống hơn 20 năm trước khi qua đời, nhưng sẵn lòng nhìn lại chặng đường thay đổi thế giới của ông.

Bà Laurene Powell Jobs trong chương trình của NBC.

"Những gì anh ấy để lại với tôi và bọn trẻ là hình ảnh người chồng, người cha và chúng tôi nhớ anh ấy mỗi ngày", Laurene Powell Jobs chia sẻ.

Còn những gì huyền thoại công nghệ để lại cho cả thế giới là thành quả của ông. Như bao người khác, bà Laurene bắt gặp sản phẩm của Apple hiện hữu khắp nơi. Mỗi khi thấy ai đó sử dụng iPhone hay iPad, bà lại nhớ về người chồng quá cố cùng các kỷ niệm hạnh phúc.

"Tôi thấy những sản phẩm, những thứ mà Steve tạo ra đầy tâm huyết và làm thay đổi cuộc sống cũng như cách chúng ta giao tiếp. Đó thực sự là một sự gợi nhớ đầy đẹp đẽ. Điều ấy truyền cảm hứng giúp tôi tiếp tục theo đuổi những gì tôi đam mê và hy vọng bọn trẻ cũng cảm thấy như vậy", Laurene nói.

Giống chồng mình, Laurene là một người rất kín tiếng, nhưng gần đây bà bắt đầu cởi mở hơn và tích cực tham gia vào việc sửa đổi luật nhập cư. Bà kết hợp với nhà làm phim Davis Guggenheim thực hiện bộ phim tài liệu "The Dream is Now" về những đứa trẻ nhập cư với mong muốn được nhập quốc tịch. "Tôi bắt đầu tham gia vào việc thay đổi chính sách nhập cư vì muốn hướng đến mục tiêu cải thiện đời sống xã hội", Laurene giải thích.

Châu An