Với Vista, laptop có thêm màn hình phụ / Apple ra phần mềm ảnh cho dân nghiệp dư

Hộp thoại nhập ảnh của Windows Vista tự động gắp tất cả ảnh trong camera số hoặc thẻ nhớ vào máy tính. Các nhà phê bình cho rằng đây là một bước cải lùi so với Windows XP, vốn cho phép người ta chọn từng bức bằng tay. Microsoft biện hộ cách cài đặt nhập ảnh mới làm nó trở lên dễ dàng hơn.

Hệ điều hành Windows mới nhất bao quát toàn bộ những cách thức giúp quản lý ảnh kỹ thuật số chu đáo và nhanh chóng hơn. Nhưng không phải tất cả những tính năng mới đều được tán thưởng.

Chẳng hạn, khi thử nghiệm, nhiều người phàn nàn rằng chiếc hộp thoại hỗ trợ việc nhập ảnh lập tức bật ra khi máy ảnh hoặc thẻ nhớ được nối đến máy tính cài Vista, và chỉ đưa ra một lựa chọn nhập tất cả các ảnh hoặc không. Trong khi đó, Windows XP cho phép người dùng nhập tất cả, hoặc chọn lọc bằng tay một số bức ảnh cần sao lưu.

Một trong những nhà thử nghiệm Vista, ông Brandon LeBlanc, biện hộ rằng một số công cụ mới của Vista, bao gồm hộp thoại là cho phép việc nhập ảnh trở lên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, chính ông LeBlanc cũng bị gặp khó khi muốn thoát khỏi công cụ này và chuyển sang lựa chọn một số bức từ máy ảnh và phân loại vào thư mục cần lưu.

Nhóm phản biện của Microsoft cho biết tình huống này đã được lường trước, và công cụ này nhằm giúp cho người mới làm quen có thể dễ dàng chép ảnh vào máy tính. Do đó, nếu không muốn thực hiện việc sao chép này người dùng có thể bỏ qua.

Chương trình Photo Gallery của Vista thêm nhiều lựa chọn mới về việc lưu chuyển ảnh, bao gồm ghi sang DVD, và gửi thẳng sang một tiệm in ảnh trực tuyến gần nhất.

Theo các nhà phê bình, nhiều bức ảnh không cần thiết phải sao chép, hoặc có rất nhiều ảnh lỗi, hoặc không muốn lưu vào sẽ vẫn được copy cả, trong khi nếu copy cả một thẻ nhớ 2 GB đầy ảnh, có thể nhanh chóng làm tràn bộ nhớ của ổ cứng của máy tính xách tay.

Ông JP Wollersheim, giám đốc phụ trách sản phẩm thuộc bộ phận hình ảnh của Vista giải thích là có nhiều tính năng mới được thiết kế không chỉ nhằm để dễ dàng việc nhập ảnh mà cũng đưa ra nhiều lựa chọn hơn khi ảnh ở bên trong PC.

Trung tâm của thư mục về ảnh trong Vista là một chương trình thư viện ảnh mới có tên gọi Photo Gallery, giúp đưa tất cả các ảnh và một thư viện và thêm các khả năng chỉnh sửa ảnh cơ bản mà không cần tới một chương trình riêng rẽ. Nhiều điểm giống với iPhoto của Apple, Photo Gallery từng được Bill Gates diễn giải chi tiết tại triển lãm CES tháng 1 năm năm nay.

Đối với người mới làm quen, phần mềm này được thiết kế để họ có thể thêm vào các dòng nhận xét, nhắn gửi, tự sự cho từng bức ảnh hoặc sửa kích thước tỷ lệ; tức là cũng cần thời gian để mày mò, tìm hiểu. Còn việc sửa kích thước ảnh khiến cho bạn có thể lưu vào thư viện cả chục ngàn hoặc trăm ngàn bức ảnh.

Windows Photo Gallery hỗ trợ các phép chỉnh sửa cơ bản như điều chỉnh màu sắc, phơi sáng, gỡ lỗi mắt đỏ và cắt ảnh.

Về mặt chia sẻ ảnh, giám đốc Wollersheim cho biết Microsoft muốn đưa ra cho người dùng nhiều lựa chọn hơn. Hình ảnh được trình diễn trên máy theo kiểu slide show, và việc chạy ảnh trôi chảy được là nhờ các cải tiến về mặt đồ hoạ của Vista. Hình ảnh cũng có thể dễ dàng ghi sang DVD, gửi vào máy Xbox 360 hoặc lồng khung ảnh số đặc biệt, hay e-mail cho những người khác. Về việc gửi ảnh qua e-mail, Microsoft tuyên bố hỗ trợ khả năng giảm tỷ lệ nhanh chóng về một kích thước có thể dễ quản lý hơn. Vista cũng đưa nhiều hơn một lựa chọn kích thước so với XP (1.280 x 1.024) và chỉ ra rằng đây là kích thước có thể là cuối cùng trong bộ kích thước ảnh, hãng này cho biết.

"Lựa chọn mới giúp bạn giải quyết thách thức chuyển dễ dàng các bức ảnh 3 MB bằng e-mail", theo ông Wollersheim.

Về việc in, Microsoft cố gắng đơn giản hoá quá trình xử lý ảnh tại nhà, cũng như mở rộng thêm một dải rộng các lựa chọn khác. Microsoft bổ sung một lựa chọn in trực tuyến so với Windows XP, một tính năng vẫn còn gây bàn cãi tại thời điểm này. Tuy nhiên, một nghiên cứu thống kê cho thấy chỉ khoảng 0,2% người dùng biết là có tính năng này. Với Vista, các lựa chọn in trực tuyến là tính năng giá trị, tức là thêm vào khả năng bạn gửi ảnh đến một tiệm in gần nhà và đến lấy bức ảnh vừa in một cách nhanh chóng nhất.



T.B. (theo Cnet)