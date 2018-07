IP là chuỗi số phân cho mỗi máy tính, máy chủ, smartphone và các thiết bị kết nối Internet khác. Kho địa chỉ Internet trên nền IPv4 (với tổng cộng 4,3 tỷ địa chỉ) đã cạn kiệt trong khi các dòng thiết bị mới vẫn tiếp tục ồ ạt được bán ra thị trường. Do đó, IPv6 ra đời. Địa chỉ IPv6 dài 128 bit, cho phép mở rộng kho địa chỉ lên tới 2^128, tức lớn hơn rất nhiều so với IPv4 (số địa chỉ cụ thể của IPv6 là 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456). IPv6 có lợi thế lớn so với IPv4 khi có không gian địa chỉ gần như vô hạn, cho phép thiết bị tự cấu hình các thông số phục vụ cho việc kết nối mạng như địa chỉ IP, địa chỉ máy chủ tên miền, khả năng bảo mật cao…Vấn đề là quá trình nâng cấp lên IPv6 đòi hỏi công sức và chi phí cao, nên nhiều bên vẫn chần chừ đến khi nào không thể trì hoãn được nữa.